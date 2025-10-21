Θεσσαλονίκη:”Webinar για την ψηφιακή κάρτα εργασίας από το ΕΒΕΘ

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων-μελών του, και σε συνεργασία με την εταιρεία ENTERSOFTONE διοργανώνει ενημερωτικό Webinar με θέμα: «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Υποχρεώσεις, Λύσεις και Πρακτική Εφαρμογή», την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και κατά τις ώρες16:00-17:30.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.

Κατά τη διάρκεια του webinar, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά από τους έγκριτους εισηγητές κ. Νικόλαο Φραγκιαδάκη – Λογιστή – Φοροτεχνικό, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, CEO NAF ACCOUNTING TAX CONSULTING IKE και την κα. Κωστούλα I. Μαζαράκη LLM, Εργατολόγο, συνεργάτιδα της Δικηγορικής Εταιρίας NOMOS, για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόσουν το μέτρο το προσεχές διάστημα, αλλά και ποιες προβλέπεται να ενταχθούν.

Επίσης, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι διαδικασίες, ώστε να κατανοήσουν οι επιχειρήσεις πώς μπορούν εύκολα και απλά να εναρμονιστούν με το νέο πλαίσιο, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση και ομαλή εφαρμογή του μέτρου.

Μετά το πέρας της παρουσίασης, θα ακολουθήσει ενότητα ερωτήσεων & απαντήσεων, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να λάβουν διευκρινίσεις.

Εκ μέρους του ΕΒΕΘ, χαιρετισμό θα απευθύνει ο κ. Παναγιώτης Μενεξόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου.

Για τη δήλωση της δωρεάν συμμετοχής και για να λάβετε τον σύνδεσμο παρακολούθησης πατήστε στον σύνδεσμο: Δηλώστε Συμμετοχή