Θεσσαλονίκη: Το κατάστημα ΑΒ “Μακεδονία” ανανεώθηκε και προσφέρει μία νέα αγοραστική εμπειρία

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακαίνισε το κατάστημα ΑΒ «Μακεδονία» που βρίσκεται στο 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου (Πυλαία 555 35), προσφέροντας μία μοναδική και αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία.

Το ανανεωμένο κατάστημα με 3.300 τ.μ.συνολικής έκτασης, 300 θέσεις στάθμευσης, 10 ταμεία, 6 σημεία self-checkout και πάνω από 100 ανθρώπους στην εξυπηρέτηση, παρέχει στους καταναλωτές μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, άνεση, ταχύτητα και ευκολία στις αγορές.

Οι επισκέπτες του καταστήματος μπορούν να περιηγηθούν στα ανανεωμένα τμήματα και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία:

Του SushiBar , μίας σημαντικής καινοτομίας, όπου μπορούν να παρακολουθήσουν την παρασκευή φρέσκων maki, sashimi και nigiri,

, μίας σημαντικής καινοτομίας, όπου μπορούν να παρακολουθήσουν την παρασκευή φρέσκων maki, sashimi και nigiri, του Grab & Go , με πεντανόστιμες έτοιμες επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας,

, με πεντανόστιμες έτοιμες επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας, του Φούρνου , με φρεσκοψημένα ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκίσματα που θυμίζουν σπιτικές αγαπημένες γεύσεις,

, με φρεσκοψημένα ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκίσματα που θυμίζουν σπιτικές αγαπημένες γεύσεις, της Λαϊκή μας , με φρέσκα φρούτα και λαχανικά ημέρας, καθώς και έτοιμες, πλυμένες και κομμένες σαλάτες για λύσεις στο λεπτό,

, με φρέσκα φρούτα και λαχανικά ημέρας, καθώς και έτοιμες, πλυμένες και κομμένες σαλάτες για λύσεις στο λεπτό, του σημείου εξυπηρέτησης κοπής τυριών, Τα Τυριά , με πλούσια ποικιλία για κάθε τραπέζι,

, με πλούσια ποικιλία για κάθε τραπέζι, της κάβας, Το Κελάρι , με εκλεκτές ετικέτες κρασιών από αγαπημένους αμπελώνες και μικρά οινοποιεία

, με εκλεκτές ετικέτες κρασιών από αγαπημένους αμπελώνες και μικρά οινοποιεία του Κρεοπωλείου , με εκλεκτά κρέατα από ελληνικές φάρμες και εισαγωγής, για κάθε μαγειρική έμπνευση

, με εκλεκτά κρέατα από ελληνικές φάρμες και εισαγωγής, για κάθε μαγειρική έμπνευση και ενός ολοκαίνουργιου χώρου με Είδη Σπιτιού, όπου εκεί φιλοξενούνται είδη για την κουζίνα, διακοσμητικά για κρεβατοκάμαρα και σαλόνι, λευκά είδη και πολλά άλλα χρηστικά προϊόντα, απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό.

Για τρεις ημέρες, από την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, οι αγορές γίνονται ακόμη πιο προνομιακές, καθώς με κάθε συναλλαγή άνω των 40€ με την κάρτα ΑΒ Plus, ο επισκέπτης κερδίζει 6€ όφελος για τις επόμενες αγορές του (ισχύει για αγορές έως 200€ ή έως 5 συναλλαγές ανά κάρτα), ενώ θα ισχύουν αποκλειστικές προσφορές.

Παράλληλα, η εταιρεία προσκαλεί τους καταναλωτές την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, σε μια ημέρα γεμάτη μοναδικές προσφορές, γευστικές δοκιμές, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις.Όλοι θα μπορούν να συμμετάσχουν σε γευστικές δοκιμές μέσα από το παιχνίδι «Δοκίμασε & Κέρδισε», απολαμβάνοντας προϊόντα από τα νέα τμήματα και διεκδικώντας πλούσια δώρα.Το απόγευμα, από τις 17:00 μέχρι τις 20:00, το ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟθ α εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα. Η γιορτή κορυφώνεται με το Live MysteryTasting Challenge (18:00 – 20:00), εμπνευσμένο από τα Έτοιμα Γεύματα του Άκη Πετρετζίκη: δοκιμάζεις, μαντεύεις, κερδίζεις! Οικοδεσπότης της ημέρας είναι ο Νικόλας Ράπτης, ο οποίος ξεναγεί το κοινό στα ανανεωμένα τμήματα και στις εκπλήξεις που συμβαίνουν σε όλο το κατάστημα.

Όλα & Όλοι είναι εδώ στα ΑΒ. Το ανανεωμένο ΑΒ κατάστημα αποτελεί έναν ολοκληρωμένο προορισμό για τις καθημερινές αγορές των κατοίκων και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Αυτήν την Πέμπτη, η γιορτή ξεκινά από νωρίς και σας περιμένει να τη ζήσετε από κοντά!