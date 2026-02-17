Θεσσαλονίκη: Τα δύο μεγάλα πάρκινγκ που βγαίνουν σε πλειστηριασμό

Με το πρόβλημα της στάθμευσης να γίνεται ολοένα και οξύτερο τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι αφορούν ακριβώς θέσεις πάρκινγκ στις δύο μεγαλουπόλεις. Έτσι, για τις επόμενες μέρες έχουν προγραμματιστεί ηλεκτρονικά σφυριά τόσο για μεγάλους σταθμούς αυτοκινήτων, όσο και για μεμονωμένες θέσεις στάθμευσης.

Οι μεγάλοι σταθμοί στη Θεσσαλονίκη

Ειδικότερα για την περιοχή της συμπρωτεύουσας έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί για δύο από τα μεγαλύτερα πάρκινγκ της πόλης. Περισσότερους από 15 μήνες έχει συμπληρώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο σταθμός αυτοκινήτων της εταιρείας «Ήλτσιος Parking – Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε.», καθώς είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις 25 Σεπτεμβρίου 2024, με τιμή εκκίνησης στα 5.399.000 ευρώ. Αποτελώντας έτσι ένα από τα ακριβότερα ακίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας, που έχουν βγει σε πλειστηριασμό.

Έκτοτε μεσολάβησαν άγονες προσπάθειες και έτσι φτάνουμε στον επόμενο πλειστηριασμό που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και με την τιμή πρώτης προσφοράς σημαντικά μειωμένη στα 3.984.500 ευρώ.

Στην προκειμένη περίπτωση, επισπεύδων είναι ιδιώτης για χρέος ύψους 197.078,47 ευρώ.

Πρόκειται για ένα οικόπεδο, έκτασης 1.195,08 τ.μ., που βρίσκεται στο 2ο Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης στην περιοχή Βαρδαρίου και επί της οδού Προμηθέως αρ. 36. Επ΄ αυτού έχει αναπτυχθεί ένα πολυώροφο κτήριο στάθμευσης το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσοπάτωμα, 6 τυπικούς ορόφους και δώμα (ταράτσα), ενώ περιλαμβάνει συνολικά 316 θέσεις στάθμευσης.

Το κτήριο είναι συμβατικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτει χώρο εισόδου-εξόδου προς το υπόγειο και την ανωδομή, δύο κλιμακοστάσια και δύο ανελκυστήρες. Η επικοινωνία μεταξύ ισογείου – υπογείου και ισογείου- ορόφων γίνεται μέσω κεκλιμένης ράμπας.

Ο σταθμός αυτοκινήτων διαθέτει ακόμη εξαερισμό, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, και άλλες εγκαταστάσεις για την ορθή του λειτουργία.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση, η περιοχή εντοπίζεται ανάμεσα στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και το εμπορικό κέντρο της πόλης, και παρουσιάζει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο κυρίως κατά τις ώρες αιχμής.

Η άμεσα γύρω περιοχή του ακινήτου χαρακτηρίζεται κυρίως ως επαγγελματική-εμπορική, καθώς εκεί στεγάζεται ένας σημαντικός αριθμός γραφείων και καταστημάτων χονδρεμπορίου. Στον πλειστηριασμό της 20ης Φεβρουαρίου, -εάν ωστόσο δεν μεσολαβήσουν μέχρι τότε κινήσεις με στόχο την αναστολή της διαδικασίας-, θα βγει η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% του εν λόγω πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης το οποίο έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια του 1987.

Η επιφάνεια του κτηρίου έχει συνολικό εμβαδόν 6.586 τ.μ. ανωδομής, 1.195 τ.μ. υπογείων χώρων και 800 τ.μ. δώματος (ελεύθερου χώρου), το οποίο αναλύεται σε:

• Υπόγειο 1.195 τ.μ.

• Ισόγειο 1.120 τ.μ.

• Μεσώροφος 450 τ.μ.

• 6 τυπικοί όροφοι x 836.τ.μ. = 5.016 τ.μ.

Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης του δώματος εμβαδού περίπου 800 τ.μ.

Με βάση την αρχική τιμή πρώτης προσφοράς των 5.399.000 ευρώ η τιμή για τα συνολικά 6.586 τ.μ. ήταν 819,74/τ.μ., ενώ με τη μειωμένη στα 3.984.500 ευρώ έρχεται περίπου στα 605 ευρώ/τ.μ.

Στη Β. Όλγας, με ανατροπή στην τιμή

Ο δεύτερος μεγάλος σταθμός αυτοκινήτων της συμπρωτεύουσας που βγαίνει αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα αύριο Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου (εκτός εάν μεσολαβήσει αναστολή) βρίσκεται στη λεωφόρο Β. Όλγας αρ. 137. Πρόκειται για οικόπεδο 947 τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγερθεί πολυώροφο κτήριο σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων, που ανήκει στην εταιρεία «Ελευθεριάδης Α.Ε».

Σύμφωνα με την αυτοψία υπάρχουν 173 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς επίσης ακόμη 22, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον ίδιο πελάτη, αλλά και 29 θέσεις στάθμευσης δικύκλων. Έτσι, θεωρείται ότι ο σταθμός διαθέτει 182 θέσεις, ενώ έχει συνολικό εμβαδόν 5.696,97 τ.μ. για τα δέκα επίπεδα στάθμευσης (υπόγειο, ισόγειο και οκτώ όροφοι ανωδομής). Ακόμη, το δώμα των 135,815 τ.μ. έχει διαμορφωθεί σε χώρο φιλοξενίας 2 κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Εδώ επισπεύδουσα είναι η doValue και η αρχική τιμή πρώτης προσφοράς ήταν 3.890.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, πρόκειται για περιοχή κατοικίας μεσαίων εισοδημάτων με καλή πρόσβαση, κοντά στη Νέα Παραλία, ανάμεσα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και την οδό Δελφών.

Ακόμη, όπως επισημαίνεται στην έκθεση εκτίμησης, από έρευνα της αγοράς προέκυψε ότι η Μοναδιαία Αξία Κλειστής Θέσης Στάθμευσης (σε σταθμό αυτοκινήτων) ανέρχεται σε 17.000 €/τ.μ. Η οφειλέτιδα εταιρεία άσκησε ανακοπή, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση που εκδόθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026, η εννιαώροφη οικοδομή– δημόσιος σταθμός αυτοκινήτων, αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 740,13 τ.μ., ισόγειο εμβαδού 474,28 τ.μ., οκτώ τυπικούς ορόφους εμβαδού εκάστου 560,32 τ.μ. και δώμα εμβαδού 135,815 τ.μ., έχει δε συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 5.696,97 τ.μ., ικανή για στάθμευση 182 επιβατικών αυτοκινήτων.

Η πρόσβαση στους ορόφους γίνεται δια κεκλιμένων διαδρόμων (ράμπες) και του κοινού με δύο ανελκυστήρες προσωπικού. Υπάρχει εγκατάσταση αυτόματου πλυντηρίου αυτοκινήτων και αυτόματης πυρόσβεσης, αυτόματο φωτεινό σύστημα σηματοδότησης για την ασφαλή διακίνηση των αυτοκινήτων στις ράμπες, καθώς και κεντρικό σύστημα ασφαλείας και επιτήρησης διά κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

Οι ανακόπτοντες προσκόμισαν έτερη έκθεση εκτίμησης (από 8-12-2025), σύμφωνα με την οποία η αξία του ακινήτου εκτιμάται στο ποσό των 6.166.000 ευρώ. Κατά την έκθεση αυτή, η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια των νομίμων και τακτοποιημένων χώρων ανέρχεται σε 5.980,77 τ.μ., ενώ η συνολική δυναμικότητα στάθμευσης ανέρχεται σε 262 θέσεις, εκ των οποίων 193 θέσεις αφορούν επιβατικά οχήματα και 69 μοτοσικλέτες, κατανεμημένες στο υπόγειο, το ισόγειο, τους ορόφους και το δώμα.

Επίσης, η κατασκευαστική αξία του ακινήτου εκτιμάται στα 2.234.500 ευρώ, τα μηνιαία έσοδα από τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων ανέρχονται σε 27.730 ευρώ, από τις θέσεις μοτοσικλετών σε 4.785 ευρώ, από τη μίσθωση του δώματος για εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 5.369,30 ευρώ, από την μίσθωση χώρου υποσταθμού στη ΔΕΗ σε 41,30 ευρώ, συνολικά δηλαδή σε 37.925,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

Το δικαστήριο αφού συνεκτίμησε τις εκθέσεις έκρινε ότι η αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 4.600.000 ευρώ, διατάσσοντας τη σχετική διόρθωση και ορίζοντάς το ποσό αυτό ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό.

Στην Αγία Παρασκευή

Στο στόχαστρο των πλειστηριασμών βρίσκονται αυτή την εβδομάδα και ορισμένες ιδιοκτησίες (καταστήματα και θέσεις στάθμευσης) σε εμπορικό κέντρο της Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου 18-20. Το εν λόγω εμπορικό κέντρο απέχει τρία οικοδομικά τετράγωνα από την πλατεία Αγίας Παρασκευής και την ομώνυμη εκκλησία. Συγκεκριμένα, για αύριο Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί ομάδα 8 πλειστηριασμών, με επισπεύδουσα τη doValue για τρία καταστήματα (με τιμές πρώτης προσφοράς από 41.000 έως 70.000 ευρώ) και για πέντε θέσεις πάρκινγκ στο υπόγειο του ακινήτου.

Ειδικότερα, οι θέσεις στάθμευσης έχουν εμβαδόν 12 τ.μ. η καθεμιά και η τιμή πρώτης προσφοράς εκάστης έχει οριστεί σε 17.300 ευρώ.

Πηγή: newmoney.gr