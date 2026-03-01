Θεσσαλονίκη: Ποια περιοχή είναι πρώτη στη ζήτηση ακινήτων – Πού αγοράζονται οικόπεδα

Σταθερή παρουσιάζεται η κατάσταση στην αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης, όπως κατέδειξαν και τα στατιστικά των αναζητήσεων στην πλατφόρμα Spitogatos, που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη εκδήλωση του Ηλία Παπαγεωργιάδη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τα στοιχεία ανέλυσαν ο CEO του Spitogatos Δημήτρης Μελαχροινός, ο δημοσιογράφος Παύλος Πανταζόπουλος και ο διοργανωτής. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αφορούν τις αναζητήσεις που έγιναν στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του 2025 και τη σύγκρισή τους με τα προηγούμενα έτη. Τα κυριότερα ευρήματα που ξεχώρισαν για τη Θεσσαλονίκη είναι:

Αγορά και ενοικίαση κατοικίας: Η Καλαμαριά σταθερά στην κορυφή

Η Καλαμαριά παραμένει σταθερά η πρώτη επιλογή των ενδιαφερομένων, με την επικείμενη άφιξη του μετρό στην περιοχή να τονώνει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Στη δεύτερη θέση των αναζητήσεων συναντάμε το κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην τρίτη τον Εύοσμο, ενώ ακολουθούν η Τούμπα, η Θέρμη και η Πυλαία.

Μία ενδιαφέρουσα διαφορά εντοπίζεται στις πωλήσεις και τις ενοικιάσεις: Στις πωλήσεις ο δήμος Θερμαϊκού βρίσκεται στην 7η θέση και παραμένει εκεί τα τελευταία 3 χρόνια. Αντίθετα στις ενοικιάσεις δεν βρίσκεται στη δεκάδα του ενδιαφέροντος, όπου εκεί συναντούμε τη Σταυρούπολη.

Ανάληψη-Μπότσαρη- Νέα Παραλία, Χαριλάου και Βούλγαρη-Ντεπώ-Μαρτίου παρέμειναν επίσης στην πρώτη δεκάδα και στις 2 περιπτώσεις.

Παρατηρούμε ότι η παρουσία του μετρό και των επεκτάσεών του έχουν προεξοφληθεί και δεν βλέπουμε μεγάλες αλλαγές προς το παρόν.

Αγορά γης: Τα βλέμματα στη Θέρμη και άλλους περιφερειακούς δήμους

Ενώ για αγορά ή ενοικίαση έτοιμων διαμερισμάτων η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων αναζητά ακίνητα μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, όταν η αναζήτηση αφορά γη, τα δεδομένα αλλάζουν εντελώς. «Η έλλειψη γης μέσα στην πόλη οδηγεί τον κόσμο στην περιφέρειά της» σχολίασε ο κ. Μελαχροινός και τα στατιστικά του Spitogatos τον επιβεβαιώνουν. Στις πρώτες θέσεις της αναζήτησης για γη βρίσκονται για άλλη μία χρονιά περιοχές όπως η Θέρμη, η Πυλαία, ο Θερμαϊκός, ο Χορτιάτης, το Ωραιόκαστρο, η Επανομή (που είναι και σε άνοδο), το Πανόραμα και η Μίκρα.

«Η Θεσσαλονίκη έχει και έλλειψη γης και πολλά αρχαία και τιμές γης που συχνά καθίστανται απαγορευτικές. Το ενδιαφέρον έχει μετακινηθεί από καιρό στις γειτονικές περιοχές και δύο δήμους με μεγάλη δυναμική: την Καλαμαριά και τον Εύοσμο» σχολίασε ο κ. Παπαγεωργιάδης.

Ενοικίαση καταστήματος ή αποθήκης: Σε άνοδο οι περιφερειακοί δήμοι

Το ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη είναι ότι η αυξημένη ζήτηση συναντάται στις ίδιες περιοχές, σε κάθε κατηγορία αναζήτησης! Έτσι την ίδια εικόνα θα δούμε στην ενοικίαση καταστημάτων, με τις περιοχές οικιστικού ενδιαφέροντος να είναι ψηλά, ενώ περίπου οι ίδιες περιοχές μονοπωλούν το ενδιαφέρον και για την ενοικίαση αποθηκών.

Η περιοχή Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία είχε βγει από τη δεκάδα αναζητήσεων για καταστήματα το 2024 και επέστρεψε το 2025, ενώ στις αποθήκες σταθερά ψηλά είναι και η περιοχή του Εχεδώρου, λόγω της ανάπτυξης της περιοχής σε αυτόν τον κλάδο.

Η πλήρης εικόνα των στατιστικών της Spitogatos για τις αναζητήσεις το 2025 στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε Έλληνες και κατοίκους εξωτερικού υπάρχει στο iliaspapageorgiadis.com

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ