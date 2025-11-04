Θεσσαλονίκη: Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε η ημερίδα του ΕΕΘ για την Ιδιωτική Ασφάλιση

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) η σημαντικότερη εκδήλωση – ημερίδα για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση με τίτλο «Απαντήσεις στις ερωτήσεις για το Παρόν και το Μέλλον: Της Ασφάλισης Υγείας, της Υποχρεωτικής ασφάλισης Επιχειρήσεων και της Αστικής Ευθύνης», συγκέντρωσε τον ενδιαφέρον πλήθους εκπροσώπων της ασφαλιστικής αγοράς.

Παράλληλα, η συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, έδωσε την ευκαιρία για την ανάπτυξη σημαντικών θεμάτων που αφορούν ασφαλιστές και ασφαλισμένους, αλλά συγχρόνως και για να δοθούν διευκρινίσεις για το παρόν και την δυναμική που έχει αναπτύξει ο κλάδος και για το μέλλον που μπορεί να διαμορφώσει.

Αυτό που έδωσε σε αυτή την ημερίδα ακόμη πιο ουσιαστικό χαρακτήρα, είναι το σπάνιο γεγονός ότι κάθισαν στο ίδιο τραπέζι εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, σε πνεύμα ενότητας, σύμπνοιας και συνεργασίας και συζήτησαν επί της ουσίας για το παρόν και το μέλλον του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκος Μερελής τόνισε «θέλουμε να χτίσουμε μια υγειονομική Δημοκρατία, για μια Ελλάδα, όπου η πρόσβαση στην υγεία και την ασφάλεια δεν θα είναι προνόμιο για λίγους, αλλά δικαίωμα για όλους. Η ασφάλιση δεν είναι υπόθεση ενός κλάδου, είναι υπόθεση ζωής. Δεν είναι κόστος. Είναι πολιτισμός. Είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που στηρίζεται στη συνεργασία κράτους, πολιτών και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Γιατί όταν ο πολίτης επιλέγει να είναι υπεύθυνος, όταν επενδύει στην υγεία του, στην οικογένειά του, στην επιχείρησή του, τότε χτίζει μια κοινωνία πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη, πιο ασφαλή. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν αντικαθιστά το κράτος, αλλά το συμπληρώνει, το ενισχύει, το απελευθερώνει. Και στο κέντρο αυτής της σχέσης είμαστε εμείς, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, το ανθρώπινο πρόσωπο της αγοράς, η καρδιά της ασφάλισης. Το μέλλον της ασφάλισης είναι στον άνθρωπο, στη συνεργασία και στην εμπιστοσύνη. Γιατί η ασφάλιση δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός οικονομικής στήριξης σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι μια παθητική λύση. Είναι μια ενεργή επιλογή. Είναι, πάνω απ’ όλα, μια πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης. Μια πράξη κοινωνικής ωριμότητας.

Η Ασφάλιση είναι Πολιτισμός».

Ομιλητές στην ημερίδα του ΕΕΘ οι οποίοι συμμετείχαν σε πάνελ συζήτησης απαντώντας και σε ερωτήματα παρευρισκόμενων ήταν, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) κ. Δημήτρης Μαζαράκης Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ κ. Γιάννης Καντώρος Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου INTERAMERICAN και κ. Ερρίκος Μοάτσος Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής. Τον συντονισμό της συζήτησης πραγματοποίησε η κα. Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΣ) κ. Ηλίας Τσολάκης, ο Ιδρυτής του InsuranceInnovation και Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών κ. Αριστείδης Βασιλειάδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζικών Θεμάτων του ΕΕΘ κ. Ιωάννης Χρήστου και ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Δημήτρης Μαζαράκης.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο Ά Αντιπρόεδρος του ΕΕΘ και έμπειρος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής κ. Κωνσταντίνος Λάσκος.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την διοργανωτική επιμέλεια, της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζικών θεμάτων του ΕΕΘ με την πολύτιμη συνδρομή του Προέδρου της κ. Ιωάννη Χρήστου και των Μελών της κ. Ισαάκ Δουμάνη, κ. Σωτήρη Καζάνα, κ. Νικόλαο Χατζηπιρπιρίδη, κ. Θεόδωρο Καλιμάντζερο και κ. Ευάγγελο Μυλωνά.