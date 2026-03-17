Θεσσαλονίκη: Με 139 εκδηλώσεις, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία επιστρέφει το 34ο Money Show

Το σημαντικότερο οικονομικό και επιχειρηματικό γεγονός της Βόρειας Ελλάδας, το 34ο Πολυσυνέδριο Money Show, επιστρέφει ανανεωμένο και πιο πλήρες από ποτέ από τις 20-22 Μαρτίου 2026 στο συνεδριακό κέντρο του Hyatt Regency Thessaloniki.

Τη φετινή διοργάνωση συνυπογράφουν το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η εταιρεία Organotecnica, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Όπως παρουσιάστηκε κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), η φετινή διοργάνωση επιχειρεί ένα εντυπωσιακό «άλμα στο μέλλον». Κεφαλαιοποιώντας την επιτυχία του 2025 (όπου προσέλκυσε πάνω από 10.000 επισκέπτες), το φετινό πρόγραμμα σπάει κάθε ρεκόρ με 139 προγραμματισμένες εκδηλώσεις, θέτοντας στο μικροσκόπιο τη σύγκρουση, αλλά και τη συνέργεια, μεταξύ της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και του ανθρώπινου παράγοντα.

Η ακτινογραφία του 34ου Money Show

Μέσα σε 3 ημέρες, το συνεδριακό κέντρο του Hyatt θα φιλοξενήσει ένα πρωτοφανές σε πυκνότητα πρόγραμμα, το οποίο διαρθρώνεται σε 5 βασικούς θεματικούς πυλώνες:

Επιχειρηματικότητα, Οικονομία & Επενδύσεις (35% των εκδηλώσεων): Νέες χρηματοδοτήσεις, Startups, συγχωνεύσεις, εξαγωγές και Real Estate.

Γεωπολιτική & Διεθνείς Σχέσεις (20% των εκδηλώσεων): Αναλύσεις για τις παγκόσμιες προκλήσεις, τις εμπορικές αρτηρίες και τον ρόλο των θεσμών.

Τεχνολογία & AI (18% των εκδηλώσεων): Ο πρωταγωνιστής της διοργάνωσης, με έμφαση σε FinTech και Blockchain.

Άνθρωπος, Εκπαίδευση & Δεξιότητες (15% των εκδηλώσεων): Ψυχική υγεία, softskills, mentoring και σύγχρονη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Τουρισμός & Υποδομές (12% των εκδηλώσεων): Αγροδιατροφή, κυκλική οικονομία, ενέργεια και logistics.

Η καινοτομία της 34ης διοργάνωσης είναι το AI@moneyshow 2026. Με 4 αποκλειστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη το Σάββατο 21 Μαρτίου και ακόμη 14 τις άλλες δύο ημέρες, το MoneyShow «βουτάει» στα βαθιά νερά της νέας πραγματικότητας. Οι θεματικές περιλαμβάνουν την ένταξη των AI Agents ως ψηφιακών συνεργατών, τη χρήση της ΑΙ σε ιατρική και επενδύσεις, αλλά και βαθιά κοινωνικές προσεγγίσεις (π.χ. «Ψυχική Υγεία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», «SoftSkills: The Human Advantagevs AI», «Συνείδηση και Αυτοσυνείδηση»).

Στρατηγικός στόχος είναι η δημιουργία μιας στέρεης γέφυρας μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και πραγματικής οικονομίας, παρέχοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες τα εργαλεία για να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν την AI στην παραγωγική τους λειτουργία.