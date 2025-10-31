MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη: Εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΟΛΘ Α.Ε. η σύμβαση κατασκευαστικών εργασιών της 6ης προβλήτας               

|
THESTIVAL TEAM

Την σύμβαση κατασκευαστικών εργασιών της 6ης προβλήτας του λιμανιού ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε.

Επίσης, όρισε την κοινοπραξία METKA ATE – ΤΕΚΑΛ ως προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου.

«Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού», επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Λαύριο: Συνελήφθη προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πειραιάς: Διασωληνωμένη η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Πιερρακάκης: “Το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας θα είναι οι πράξεις, όχι τα σχέδια”

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τσουβέλας για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Μου κρατάει μούτρα γιατί δεν πήγα καλεσμένος στην εκπομπή του

ΔΙΕΘΝΗ 44 λεπτά πριν

ΗΑΕ: Με σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι, ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι