Θεσσαλονίκη: Εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΟΛΘ Α.Ε. η σύμβαση κατασκευαστικών εργασιών της 6ης προβλήτας               

Την σύμβαση κατασκευαστικών εργασιών της 6ης προβλήτας του λιμανιού ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε.

Επίσης, όρισε την κοινοπραξία METKA ATE – ΤΕΚΑΛ ως προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου.

«Θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού», επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε.