Θεσσαλονίκη: Άλμα 120% στις νέες βιοτεχνίες στο πρώτο τρίμηνο φέτος έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου

THESTIVAL TEAM

Αύξηση κατά 120% καταγράφουν οι βιοτεχνίες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και ανήλθαν σε 374 από 170 αντίστοιχα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να εισέλθουν στον επιχειρηματικό στίβο, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρηματιών, ενώ παράλληλα αποτυπώνει και ένα ενισχυμένο αίσθημα ασφάλειας για την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου.

Σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), την πρωτιά στις νέες ενάρξεις είχαν οι ατομικές επιχειρήσεις. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, από τις 374 επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους, οι 165 ήταν ατομικές.

Ακολουθούν οι ενεργειακές κοινότητες με 52 εγγραφές, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται και οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.), οι οποίες ανήλθαν σε 49.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ΒΕΘ, οι διαγραφές το πρώτο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά 9,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τις 143 από 131.

Οι περισσότερες αφορούν ατομικές επιχειρήσεις (103), εκ των οποίων 27 έκλεισαν λόγω συνταξιοδότησης χωρίς διαδοχή. Και το 2025 οι ατομικές επιχειρήσεις κυριάρχησαν στις διαγραφές (84), με 34 περιπτώσεις συνταξιοδότησης. Οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις που έκλεισαν ως ασύμφορες ανήλθαν σε 71, έναντι των 42 στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

