Τέλος στο “φθηνό καλάθι” από Temu και Shein: Οι νέοι δασμοί που κάνουν τις online αγορές ακριβότερες

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στο κόστος των online αγορών από γνωστές πλατφόρμες χαμηλού κόστους όπως Temu και Shein, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην επιβολή νέων δασμών στα μικροδέματα που εισέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ.

Η απόφαση στοχεύει στον περιορισμό της μαζικής εισαγωγής φθηνών προϊόντων χωρίς δασμούς, που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εντυπωσιακά μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών. Από την 1η Ιουλίου 2026 προβλέπεται η εφαρμογή πάγιου δασμού 3 ευρώ, όμως η επιβάρυνση δεν θα αφορά μόνο κάθε πακέτο συνολικά, αλλά κάθε διαφορετική κατηγορία προϊόντος που περιλαμβάνει.

Έτσι, ακόμη και μία απλή παραγγελία μπορεί να επιβαρυνθεί πολλαπλά. Αν για παράδειγμα ένα δέμα περιέχει ένα τζιν και ένα πουλόβερ, ο καταναλωτής θα κληθεί να πληρώσει δύο δασμούς, συνολικά 6 ευρώ, καθώς τα είδη κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες.

Η επιβάρυνση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε πιο σύνθετες αγορές, όπου ένα πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει ρούχα, διακοσμητικά, μικροαντικείμενα, είδη σπιτιού ή gadgets. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αριθμός των κατηγοριών αυξάνεται και μαζί του αυξάνεται και το συνολικό κόστος των δασμών. Ένα δέμα με δέκα διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επιβαρυνθεί με 30 ευρώ.

Το μέτρο θα ισχύσει αρχικά για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2026 έως 1 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα παράτασης εφόσον κριθεί απαραίτητο από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τη δημοφιλία των φθηνών online αγορών από ασιατικές πλατφόρμες, καθώς το τελικό κόστος για τον καταναλωτή ενδέχεται πλέον να μην είναι τόσο χαμηλό όσο στο παρελθόν.