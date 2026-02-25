Πρόεδρος ΕΕΘ: Κατάσταση φαρ ουέστ στον κλάδο των καυσίμων από το λαθρεμπόριο – Προτείνουμε να πέσουν οι τιμές

Η αντιμετώπιση της λαθραίας πώλησης καυσίμων και τα προβλήματα που αυτό προκαλεί τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επαγγελματίες αλλά και στη πολιτεία, τέθηκαν επί τάπητος σε Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη παραβατικότητα με κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων να δρουν χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο τη φυσική λαθραία διακίνηση όσο και τη νοθεία, με κύριο στόχο την αποφυγή της φορολογίας (φόρος κατανάλωσης) και τη μεγιστοποίηση του παράνομου κέρδους

Αξίζει να αναφερθεί πως οι κυρώσεις είναι σοβαρές τόσο για τα πρατήρια (εάν εμπλέκονται σε νοθεία ή λαθρεμπόριο), όσο και για τα κυκλώματα διακίνησης.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής, παρουσίασε τα τρία βασικά προβλήματα της λαθραίας πώλησης καυσίμων, τα οποία είναι:

Πρόβλημα στον κλάδο των βενζινοπωλών

Στέρηση δημοσίων εσόδων από τα κρατικά ταμεία

Δημιουργία αθέμιτων συνθηκών στην ανάπτυξη της αγοράς

“Εδώ μιλάμε για μία κατάσταση Far West στον κλάδο των καυσίμων. Παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια φιλότιμες προσπάθειες από τις κυβερνήσεις περί ελέγχου της διαδικασίας αυτής (δηλ. της παράνομης διακίνησης καυσίμων), παρόλα αυτά όμως πάντα αυτοί που είναι παραβατικοί είναι ένα βήμα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, δεν μπορεί κάποιος να έχει στο μυαλό του κάθε φορά τις όποιες εφαρμογές η πολιτεία εφαρμόζει, για να περιορίσει την παρανομία και το λαθρεμπόριο. Θα πρέπει, με λίγα λόγια, να υπάρχει αντίστοιχη επιδότηση από την πολιτεία και το κράτος για την προσαρμογή αυτή”, τόνισε ο κ. Μερελής.

Έπειτα ο ίδιος αναφέρθηκε στην πρόταση του ΕΕΘ, η οποία είναι να πέσουν οι τιμές των καυσίμων έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά η εφοδιαστική αλυσίδα με διαφάνεια και προς όφελος του καταναλωτή αλλά και των επαγγελματιών του κλάδου.

“Όταν υπάρχουν αυξημένες τιμές και αυξημένοι φόροι, τότε πάντα προσπαθούν να βρουν βαλβίδες εκτόνωσης κάποιοι συντελεστές στις οικονομίες για να βρουν άλλους τρόπους -παράνομους και λαθραίους- για να μπορέσουνε να κερδίσουν χρήματα. Αυτός που στο τέλος χάνει, είναι αυτός που είναι νόμιμος, ο επαγγελματίας, ο καταναλωτής και προφανώς η πολιτεία”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών και των επιδοτήσεων από την κυβέρνηση για τα καύσιμα, ο πρόεδρος του ΕΕΘ τόνισε ότι αυτή η επιδότηση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των βενζινοπωλών. “Δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να ενισχύσουν μια κυβερνητική οικονομική πολιτική υπέρ μιας επαγγελματικής κοινωνικής ομάδας, χρηματοδοτώντας αυτήν με δικά τους χρήματα”, επισήμανε.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του κ. Μερελή:

Στη Συνέντευξη Τύπου το παρών έδωσε, μεταξύ άλλων, και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, κ. Θέμης Κιουρτζής.

Ο ίδιος σε δηλώσεις του στάθηκε στο πρόβλημα των παράνομων καυσίμων τα οποία βρίσκονται στα ιδιωτικής χρήσεως πρατήρια, ενώ σχετικά με το αγροτικό πετρέλαιο, επισήμανε πως δεν μπορεί να το επιδοτήσει ο πρατηριούχος.

“Τα ιδιωτικής χρήσεως πρατήρια -τα οποία σε αριθμό είναι πολύ περισσότερα από τα δημοσίας χρήσεως- είναι δεξαμενές οι οποίες είναι παράνομες και δέχονται πολλές φορές παράνομο καύσιμο. Γειτνιάζουμε με χώρες που έχουν μικρότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο προστιθέμενης αξίας, καύσιμα τα οποία δεν μπορούν να περάσουν εύκολα από τα πρατήρια δημοσίως χρήσεως. Ωστόσο στα πρατήρια που περνάει, υπάρχει μια παράνομη διακίνηση και ένας αθέμιτος ανταγωνισμός. Το αγροτικό πετρέλαιο δεν μπορεί να το επιδοτήσει ο πρατηριούχος. Πρέπει να ζητήσουμε να το παίρνει ο αγρότης μας εκείνη την ώρα αλλά ο ίδιος και όχι ο πρατηριούχος να χρηματοδοτεί αυτή την επιδότηση”, είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τα πρατήρια λιμένος τόνισε ότι αυτά δεν υπάρχουν στη χώρα μας, με αποτέλεσμα τα σκάφη άνω των 8 μέτρων να μείνουν δεμένα στα λιμάνια. “Είχαμε μια συνάντηση με τον αναπληρωτή υπ. Μεταφορών, η οποία ωστόσο δεν έδωσε λύσεις. Ευελπιστούμε με την κοινοποίηση των προβλημάτων μας και με τη βοήθεια του ΕΕΘ, να λάβουν γνώση όλοι οι φορείς ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, όπως και με την επιδότηση του σήματος εισροών-εκροών 2, το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι που θέλει να επιβάλει το κράτος”, κατέληξε ο κ. Κιουρτζής.