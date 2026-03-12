Συνεργασία της ΟΛΘ Α.Ε. με τη Five Senses Consulting για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη

Η ΟΛΘ Α.Ε. προχωρά σε συνεργασία με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Five Senses Consulting & Development, εξειδικευμένη στην ανάπτυξη προορισμών και λιμένων κρουαζιέρας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της κρουαζιέρας στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η συνεργασία αυτή υποστηρίζει την επόμενη φάση ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει ήδη διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και τα πλεονεκτήματα του λιμένα, της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της έναρξης της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννη Τσάρα, και τον Σύμβουλο Ασφάλειας, κ. Κωνσταντίνο Κάβδα κατά την οποία συζητήθηκαν συνολικά οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της κρουαζιέρας, μεταξύ των οποίων και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων homeporting, δηλαδή της χρήσης της πόλης ως σημείου επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών κρουαζιέρας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ λιμένα, πόλης και τουριστικών φορέων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός συντονισμένου πλαισίου δράσεων για την περαιτέρω ανάδειξη του προορισμού και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Οι στρατηγικές ενέργειες της συνεργασίας περιλαμβάνουν:

τη διερεύνηση των δυνατοτήτων homeporting στη Θεσσαλονίκη

την ενίσχυση της συνεργασίας με την πόλη και τους τοπικούς τουριστικούς φορείς

τη δημιουργία νέων εμπειριών για τους επιβάτες κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή

την προώθηση του προορισμού σε διεθνή φόρα της κρουαζιέρας και την ενίσχυση της διασύνδεσης με την τοπική οικονομία

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Η Θεσσαλονίκη διαθέτει σημαντικές δυνατότητες στον τομέα της κρουαζιέρας. Η εν λόγω συνεργασία στοχεύει στην περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λιμένα και της πόλης, στην ενίσχυση των σχέσεων με τις εταιρείες κρουαζιέρας και στη διαμόρφωση ενός ακόμη πιο ανταγωνιστικού και βιώσιμου προϊόντος για τον προορισμό».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Five Senses Consulting, κ. Ιωάννης Μπρας, δήλωσε: «Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν προορισμό με ισχυρή ταυτότητα, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα της κρουαζιέρας. Μέσω της συνεργασίας μας με την ΟΛΘ Α.Ε., θα εργαστούμε για τη στρατηγική ενίσχυση της παρουσίας της πόλης στη διεθνή αγορά, την ανάπτυξη ευκαιριών για homeporting και τη δημιουργία επιπλέον εμπειριών που αυξάνουν τη συνολική αξία του προορισμού».

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας τη στρατηγική θέση του λιμένα, τον νέο πλήρως εξοπλισμένο Τερματικό Σταθμό Κρουαζιέρας «Μέγας Αλέξανδρος», τις σύγχρονες υποδομές, την εγγύτητα με το κέντρο της πόλης και τα σημαντικά αξιοθέατα και τους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας.