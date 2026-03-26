Στο Βελιγράδι το δεύτερο βήμα εξωστρέφειας στα Βαλκάνια

Όλα είναι έτοιμα για την δεύτερη μεγάλη αποστολή που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας και Θράκης – σε πρωτεύουσες βαλκανικών κρατών. Η ελληνική αποστολή αναχωρεί την προσεχή Κυριακή από την Θεσσαλονίκη για το Βελιγράδι, αποτελώντας τον επόμενο κεντρικό σταθμό της στρατηγικής εξωστρέφειας που υλοποιεί ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Σε συνέχεια της πρώτης αποστολής στην Σόφια, που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2026, το ΥΜΑΘ κλιμακώνει τις δράσεις του στην βαλκανική χερσόνησο, με στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των οικονομικών, εμπορικών, επενδυτικών αλλά και ακαδημαϊκών συνεργασιών των επιχειρήσεων και των φορέων της Βόρειας Ελλάδας στην ευρύτερη βαλκανική ενδοχώρα. Η εν λόγω αποστολή στο Βελιγράδι διοργανώνεται με την στήριξη της ελληνικής Πρεσβείας στην Σερβία, του Ελληνο-Σερβικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας (Hellenic Business Association of Serbia – HBA).

Στην ελληνική αποστολή, επικεφαλής της οποίας είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, συμμετέχουν 57 ελληνικές επιχειρήσεις και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιχειρήσεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και ΑΕΙ της Μακεδονίας και της Θράκης, μεταξύ των οποίων ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, οι διοικήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Συνδέσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), των λιμανιών της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, του Enterprise Greece, των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, περιφερειακών Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας, του Κέντρου της Unesco για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια κ.α.

Σημειωτέον ότι το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει ειδική ενότητα για κατ’ιδίαν – B2B – συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των 57 ελληνικών επιχειρήσεων και των φορέων που συμμετέχουν στην αποστολή και των περίπου 50 σερβικών επιχειρήσεων και αντίστοιχων παραγωγικών φορέων.

Η συνάντηση της ελληνικής αποστολής με τους αντίστοιχους σερβικούς εκπροσώπους των φορέων και επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026, στο ξενοδοχείο “MetropolPalace” στο Βελιγράδι. Από πλευράς της σερβικής Κυβέρνησης θα παραστούν και θα συμμετέχουν ο Υπουργός Παιδείας της Σερβίας κ. Dejan Vuk Stanković, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Παιδείας, ο Δήμαρχος του Πίροτ Vladan Vasic, εκπρόσωποι του Δήμου της Νις, εκπρόσωποι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας, καθώς και εκπρόσωποι των εμπορικών επιμελητηρίων της Βοϊβοντίνα, του Λέσκοβατς, του Κρούσεβατς και του Νις.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι κα. Μαρία Λεβαντή θα παραθέσει δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής, στην οποία αναμένεται να παραστεί η Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σερβίας κα. Snežana Paunović.

Το πρωί της 31ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις των μελών της ελληνικής αποστολής με τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Σερβία. Στη συνέχεια η ελληνική αποστολή θα μεταβεί στο Νόβισαντ, όπου ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κ. Γκιουλέκας και εκπρόσωποι της ελληνικής αποστολής θα συναντηθούν με την Πρόεδρο της Επαρχιακής Κυβέρνησης της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοντίνα κα. Maja Gojković.

Στόχος της εκστρατείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ στα Βαλκάνια είναι η δημιουργία περαιτέρω διαύλων επικοινωνίας, η ανάπτυξη νέων συνεργειών και συμπράξεων και η υπογραφή σχετικών συμφωνιών μεταξύ των εκπροσώπων ελληνικών και σερβικών φορέων, οργανισμών, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Το επόμενο-τρίτο κατά σειρά βήμα της εν λόγω περιοδείας στις βαλκανικές πρωτεύουσες θα είναι το Βουκουρέστι, με την ελληνική αποστολή να προγραμματίζει αυτήν την επίσκεψη για τον προσεχή Μάιο.