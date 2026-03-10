Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο

Επιταχύνθηκε τον Φεβρουάριο εφέτος ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού, καθώς αυξήθηκε 2,7% από 2,5% τον Ιανουάριο και έναντι επίσης 2,5% τον Φεβρουάριο 2025, με τις ανατιμήσεις στα είδη διατροφής να παραμένουν μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε 5,2%.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και είδη διατροφής καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (25,6%), σοκολάτες (16,7%), καφέ (15%), φρούτα (13,5%), αρνί και κατσίκι (12,1%), μαργαρίνη (9,2%), λαχανικά (7,2%), πουλερικά (6,5%), ψάρια (5,4%), παρασκευάσματα με βάση το κρέας (4,5%) και γαλακτοκομικά και αβγά (3,2%). Στον αντίποδα, υπήρξαν μειώσεις τιμών, μεταξύ άλλων, σε: Ελαιόλαδο (27,4%), άλλα βρώσιμα έλαια (11,9%) και ζυμαρικά (5,2%).

Παράλληλα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, σε: Ένδυση και υπόδηση (10,1%), ενοίκια κατοικιών (8,2%), ηλεκτρισμό (3%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (10,9%), καινούργια αυτοκίνητα (2,9%), πακέτο διακοπών (7,1%), εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία (6,8%) και ασφάλιστρα υγείας (7%). Στον αντίποδα, ξεχωρίζουν οι μειώσεις τιμών σε φυσικό αέριο (19,3%), πετρέλαιο θέρμανσης (7,7%) και εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας (6%).

Μήνα προς μήνα καταγράφηκαν ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (1,3%), αρνί και κατσίκι (1,6%), φρούτα (2,2%), λαχανικά (3,1%), ενοίκια κατοικιών (0,4%), ύδρευση (2%), ηλεκτρισμό (1,1%), φυσικό αέριο (14,8%), πετρέλαιο θέρμανσης (2,8%), καύσιμα και λιπαντικά (1,2%) και ξενοδοχεία (8,6%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Φεβρουάριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*5,2% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: Ωωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: Ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι- σάλτσες- καρυκεύματα.

*10,1% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*2,6% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: Ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: Φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

*0,5% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

*1% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: Καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

*1,5% στην ομάδα «Αναψυχή-Αθλητισμός και Πολιτισμός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: Διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

*2,8% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: Δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

*6,5% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία.

*1,5% στην ομάδα «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

*2,4% στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: Εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

*0,6% στην ομάδα «Προσωπική φροντίδα-Κοινωνική προστασία-άΑλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3,1% τον Φεβρουαρίου 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι αύξησης 3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024. αυξήθηκε 0,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026, έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.