“Ράλι” ανόδου στην τιμή της βενζίνης – Πού έσπασε το “φράγμα” των 2 ευρώ/λίτρο

«Φωτιά» έχουν πάρει οι τιμές της αμόλυβδης στην αντλία στα νησιά του Ιουνίου, του Αιγαίου και στην Κρήτη, όπου το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει ούτως ή άλλως την τελική τιμή.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών σε κάποιες περιπτώσεις πλέον η τιμή αμόλυβδης ξεπέρασε και το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ/λίτρο. Στην Πάτμο πωλείται έως και 2,119 ευρώ/λίτρο, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου έως και 1,919 ευρώ/ λίτρο, στην Ιεράπετρα έως 1,949 ευρώ/λίτρο, στην Κίσσαμο στο 1,905 ευρώ/λίτρο, στη Σούδα στο 1,879 ευρώ/λίτρο, στο Ηράκλειο έως και 1,919 ευρώ το λίτρο, στην Κεφαλονιά στο 1,929 ευρώ/λίτρο, στην Κέρκυρα «σκαρφάλωσε» έως και το 1,894 ευρώ/λίτρο, στους Παξούς στο 1,97 ευρώ/λίτρο.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση των προϋπολογισμών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς οι τιμές της βενζίνης αγγίζουν ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παραδοσιακά οι τιμές των καυσίμων στις Κυκλάδες ήταν αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως πλέον μιλάμε για τιμές που έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Η αύξηση τιμών στα καύσιμα με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, έχει επαναφέρει στην ευρωπαϊκή ατζέντα τα μέτρα στήριξης στην ενέργεια. Ήδη, στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το Fuel Pass για τη στήριξη των οδηγών.

Την ίδια ώρα, οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη τηρούν στάση αναμονής, την ώρα που οι καταναλωτές ήδη έχουν αρχίσει να πληρώνουν ακριβότερα τα καύσιμα. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις, με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ενεργοποιούν άμεση επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, προκειμένου να απορροφηθούν σ’ έναν βαθμό οι αναπόφευκτες ανατιμήσεις. Μία από τις πρώτες χώρες που ενεργοποίησαν ένα τέτοιο μέτρο είναι η Ουγγαρία. Τη σκυτάλη πήρε η Κροατία, η οποία διατήρησε ανώτατες τιμές στα καύσιμα ώστε να αποτρέψει μεγαλύτερη άνοδο στην αγορά.