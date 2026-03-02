Πρόβλεψη σοκ για αύξηση έως 130% στις τιμές του φυσικού αερίου λόγω πολέμου στο Ιράν

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να προκαλέσει εκτόξευση των τιμών φυσικού αερίου στην ΕΕ, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 130%, στην περίπτωση που σταματήσει η ναυσιπλοΐα μέσω του Πορθμού του Ορμούζ.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι μια διακοπή ενός μήνα των διελεύσεων φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει υπερδιπλασιασμό των τιμών, στα 25 δολάρια/mmBtu.

Το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG διατρέχει κίνδυνο σε αυτό το περιορισμένο κανάλι μεταξύ Ιράν και Ομάν. Οι νέες ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, που τροφοδοτούνται από τις γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δραματική αύξηση των τιμών φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs, με επικεφαλής τον Daan Struyven, δήλωσαν σε σημείωμα της Κυριακής (1.2.2026) ότι οι τιμές αναφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την Ασία δεν έχουν τιμολογήσει σχεδόν καθόλου ένα σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου που σχετίζεται με το Ιράν.

Οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 130% ενώ μια υποθετική μεγαλύτερη διακοπή της διαμετακόμισης φυσικού αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ που θα διαρκέσει περισσότερο από δύο μήνες πιθανότατα θα ανέβαζε τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα (35 δολάρια/mmBtu) προκαλώντας μεγαλύτερη καταστροφή στην παγκόσμια ζήτηση φυσικού αερίου, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Οι αγορές είναι επί του παρόντος ανήσυχες λόγω των αυξανόμενων εντάσεων που αφορούν το Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και οι τιμές αναφοράς της Ευρώπης, στο ολλανδικό TTF, παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν η τιμή ξεπέρασε προσωρινά το ισοδύναμο των 100 δολαρίων/mmBtu. Η τιμή του φυσικού αερίου για τα συμβόλαια παράδοσης Απριλίου άγγιξε τα 49 ευρώ/Mwh πριν σταθεροποιηθεί γύρω στα 44.