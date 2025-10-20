Προτάσεις του ΕΒΕΘ για το Πενταετές Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026-2030

Η προώθηση της εξωστρέφειας και η υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων βρίσκονται στον «πυρήνα» των προτάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για το Πενταετές Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026-2030.

Η σχετική επιστολή απευθύνθηκε στον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Δημήτρη Σκάλκο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Ιωάννη Μασούτη.

Το κείμενο της επιστολής είναι το ακόλουθο:

«Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διεξάγει η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας για την κατάρτιση του Πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026-2030, τοΕμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), επιθυμώντας να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής, προτείνει τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Εκπόνηση μελετών για τον εντοπισμό αγορών – στόχων

Η ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και ερευνών που θα αναδείξουν τους κλάδους με τη μεγαλύτερη εξαγωγική δυναμική. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν για την επιλογή των πλέον κατάλληλων αγορών και τον πιο στοχευμένο προγραμματισμό δράσεων εξωστρέφειας, αλλά και για τον σχεδιασμό περισσότερο σύγχρονων και αποδοτικών επιδοτούμενων δράσεων κατά την επόμενη πενταετία.

Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης & μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Επιπλέον, προτείνεται η ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών μέσων για την προώθηση διαδικτυακών Β2Β διεθνών συνεργασιών. Μέσω της συμμετοχής τους σε διαδικτυακές εκθέσεις και εξειδικευμένες B2B διαδικτυακές πλατφόρμες, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάλυση αγορών, την πρόβλεψη ζήτησης και την εξατομίκευση της στρατηγικής διείσδυσης σε νέες, αναπτυσσόμενες αγορές.

Εκσυγχρονισμός και απλούστευσητελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να αποδοθεί στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Τελωνείων και των ΔΟΥ, με έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού σε σύγχρονες τεχνολογίες και στη σταδιακή απλούστευση των τελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών. Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση του διοικητικού κόστους και στην επιτάχυνση των εξαγωγικών ροών.

Ενίσχυση Εξαγωγικής Κουλτούρας και Εκπαίδευση επιχειρήσεων

Πολύ σημαντική κρίνεται η ενίσχυση της εξαγωγικής κουλτούρας των επιχειρήσεων, μέσω κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό, χρήσιμη θεωρείται η αξιοποίηση και περαιτέρω προβολή πρωτοβουλιών όπως το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της EnterpriseGreece “ExportsAcademy” και το “ICC OneClick”, ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επέκτασή τους σε διεθνείς αγορές. Παράλληλα, θα ήταν σκόπιμη η ανάπτυξη και άλλων αντίστοιχων δράσεων που θα συμβάλλουν στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Δημιουργία κεντρικού helpdesk για θέματα διεθνών συναλλαγών

Τέλος, προτείνεται η δημιουργία ενός κεντρικού helpdesk, υπό την διαχείριση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (EnterpiseGreece) του Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο θα μπορούν να υποβάλλονται ερωτήματα από επιχειρήσεις και φορείς σχετικά με θέματα διεθνών συναλλαγών. Μέσω της λειτουργίας του helpdesk θα παρέχεται άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των διεθνώς δραστηριοποιούμενων επιχειρηματιών και βελτιώνοντας παράλληλα την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών.

Το ΕΒΕΘ παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία και εξειδίκευση των προτάσεων αυτών, με στόχο την από κοινού διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού, καινοτόμου και αποτελεσματικού σχεδίου εξωστρέφειας που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας».