Πράσινα τιμολόγια: Στα 18,5 λεπτά ανά kWh η μέση τιμή τον Δεκέμβριο – Δείτε τις τιμές των παρόχων
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στα 18,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια Δεκεμβρίου, καταγράφοντας μείωση σχεδόν 3% σε μηνιαία βάση, σε σχέση με τα 19 λεπτά ανά kWh του Νοεμβρίου.
Όπως φαίνεται από τα τιμολόγια των παρόχων που αναρτήθηκαν στην ειδική πλατφόρμα της RAAEY, oι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 25,3 λεπτά ανά kWh.
Οι ήπιες καιρικές συνθήκες των προηγούμενων εβδομάδων βοήθησε να καταγραφεί μικρή αποκλιμάκωση σχεδόν 5% της χονδρεμπορικής τον Νοέμβριο.
Στην ιστοσελίδα energycost.gr της ΡΑΑΕΥ, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν όλα τα τιμολόγια, όλων των παρόχων και να επιλέξουν αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες τους.
Δείτε εδώ τα πράσινα τιμολόγια του Νοεμβρίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση λέει ψέματα, δεν είναι πρόβλημα η βιωσιμότητα των καταστημάτων των ΕΛΤΑ
- Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει το νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
- Μαρινάκης: Διάλογος “ναι” με τους αγρότες αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και μια στρατηγική που κάνει κακό στην κοινωνία