ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση των δηλώσεων έως τις 15 Νοεμβρίου

THESTIVAL TEAM

Παράταση δίνεται στη διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023, μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Η φετινή υποβολή γίνεται πιο απλή και αυτοματοποιημένη, καθώς για πρώτη φορά το σύστημα αντλεί αυτόματα στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια και επενδυτικά προϊόντα, μέσω διασύνδεσης των τραπεζικών συστημάτων.

Έτσι, οι υπόχρεοι δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται τράπεζες για τη συλλογή εγγράφων – η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του pothen.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Πόθεν έσχες

