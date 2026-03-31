Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass – Πού κυμαίνονται οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου

Αντίθετες τάσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να παρουσιάζει μικρή αποκλιμάκωση, την ώρα που το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει την ανοδική του πορεία.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της βενζίνης υποχώρησε ελαφρώς τις τελευταίες ημέρες, από 2,052 ευρώ το λίτρο στις 26 Μαρτίου σε 2,049 ευρώ στις 27 Μαρτίου και στα 2,046 ευρώ στις 29 Μαρτίου. Αντίθετα, το ντίζελ κίνησης καταγράφει αυξήσεις, καθώς από 2,10 ευρώ το λίτρο διαμορφώθηκε στα 2,107 ευρώ και στη συνέχεια στα 2,114 ευρώ το λίτρο.

Από αύριο τίθεται σε εφαρμογή η οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο, με το τελικό όφελος για τον καταναλωτή – μαζί με τον ΦΠΑ – να φτάνει τα 0,20 ευρώ ανά λίτρο. Με βάση τη σημερινή μέση πανελλαδική τιμή των 2,114 ευρώ, το κόστος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 1,914 ευρώ ανά λίτρο μετά την επιδότηση, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερο σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα των 1,565 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ξεκινά η διαδικασία για το Fuel Pass, με την αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων να έχει ήδη αρχίσει. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος της εβδομάδας μέσω του gov.gr, ενώ οι πρώτες πληρωμές τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Το ποσό της επιδότησης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, ακόμη και για μία μόνο πλήρωση καυσίμου. Προϋπόθεση αποτελεί το όχημα να είναι ασφαλισμένο, σε κυκλοφορία και με εξοφλημένα τέλη κυκλοφορίας.