Πόσο ακριβότερο θα είναι το κρέας για το γιορτινό τραπέζι

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Αυξημένες αναμένεται να είναι φέτος οι τιμές στα κρέατα για το γιορτινό τραπέζι, καθώς σε αρκετές κατηγορίες καταγράφεται σημαντική άνοδος σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με ανατιμήσεις τόσο στα κρεοπωλεία όσο και στα σούπερ μάρκετ.

Τον Δεκέμβριο του 2024 η γαλοπούλα κόστιζε 11–13 €/κιλό στα κρεοπωλεία και 8,99 €/κιλό στη Βαρβάκειο.

Αρνί – Κατσίκι
– Δεκ. 2024: 12–16 €/κιλό στα κρεοπωλεία
– Βαρβάκειος: 10,90 €/κιλό
– Δεκ. 2025: 14–17 €/κιλό στα κρεοπωλεία

Χοιρινό
– Δεκ. 2024: 4–5,50 €/κιλό
– Δεκ. 2025: 5,98–6,50 €/κιλό

Κοτόπουλο ολόκληρο
– Δεκ. 2024: 3,50–5 €/κιλό
– Δεκ. 2025: 3,50–5,50 €/κιλό

Μοσχάρι
– Δεκ. 2024: 12–14,50 €/κιλό
– Δεκ. 2025: 15,90–19 €/κιλό

Οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται στα κρεοπωλεία, καθώς και στα σούπερ μάρκετ το κόστος του κρέατος παραμένει υψηλό:

-Μοσχάρι: 15–20,50 €/κιλό
-Φιλέτο νεαρού μοσχαριού Ολλανδίας: έως 34,50 €/κιλό
-Κοτόπουλο ολόκληρο: 2,99–7,30 €/κιλό
-Χοιρινό: 5–13,90 €/κιλό
-Αρνί: 13,60–13,80 €/κιλό
-Κατσίκι: 14–14,20 €/κιλό
-Παϊδάκια: έως 19 €/κιλό

