MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΠΕΚ: Αντιδρούν οι πρατηριούχοι στο πλαφόν – Ζητούν μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ στα καύσιμα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την αντίθεσή της στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων καυσίμων εξέφρασε, με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι αυτή η κίνηση στρέφει την κοινή γνώμη κατά των πρατηριούχων, ενώ παράλληλα δεν μειώνονται οι φόροι στα καύσιμα, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό μέρος της τελικής τιμής.

Η ΠΟΠΕΚ σημειώνει ότι οι πρατηριούχοι συγκρατούν τις λιανικές τιμές περισσότερο από ό,τι αυξάνονται οι τιμές προμήθειας από τα διυλιστήρια, ενώ τονίζει πως η κατηγορία περί αισχροκέρδειας δεν έχει τεκμηριωθεί. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το κράτος εισπράττει υψηλό ΦΠΑ και ΕΦΚ, συνολικά 1,10 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης, και πως η στήριξη των καταναλωτών θα μπορούσε να γίνει με μείωση αυτών των φόρων.

Η Ομοσπονδία επικαλείται παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που μείωσαν ΕΦΚ και ΦΠΑ κατά την ενεργειακή κρίση, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση ανάλογα μέτρα για την ελάφρυνση των καταναλωτών και τη στήριξη των πρατηριούχων.

Καύσιμα Πλαφόν ΠΟΠΕΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χρυσή Αυγή: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης – Ποιοι “φλερτάρουν” με τη φυλακή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Χαλκιδική: Τα έκαναν “γυαλιά-καρφιά” σε σχολείο στη Νέα Καλλικράτεια – Τσιμέντωσαν πόρτες και κλειδαριές – Δείτε εικόνες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποια σημεία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Eurojackpot: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15 εκατ. ευρώ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά η Περιφερειακή Οδός για 48 ώρες λόγω Fly Over – Σε ποιο σημείο, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Super League: Ποιοι σφυρίζουν ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός και Πανσερραϊκός-Άρης