MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Στρατηγικής σημασίας για τη θέση της χώρας η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Με συνολικά πάνω από 16 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, η European Investment Bank αποτελεί καταλύτη στην πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» τονίζει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι απλώς μια σχέση χρηματοδότησης. Είναι σχέση στρατηγικής σύμπραξης» υπογραμμίζει στο σχόλιό του.

Ενώ σε βίντεο το οποίο παραθέτει, ο κύριος Πιερρακάκης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της θέση σε μια Ευρώπη που αναζητά ασφάλεια (…). Αυτό σημαίνει ότι η συνεργασία μας δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά τη θέση της χώρας σε έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό καταμερισμό ρόλων».

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων προκαλεί τρόμο σε κατοίκους, γονείς και εκπαιδευτικούς δίπλα σε δημοτικό σχολείο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: Ποιοι δρόμοι έκλεισαν λόγω έντονης βροχόπτωσης – Πού χρειάζονται αλυσίδες εξαιτίας χιονιά και παγετού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή στην Πάτρα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην Ε.Ο. αεροδρομίου από την ΠΚΜ

ΣΙΝΕΜΑ 20 ώρες πριν

Ο Βιν Ντίζελ αποκάλυψε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας “Fast & Furious”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Δημοσκόπηση Alco: Προβάδισμα 13 μονάδων της ΝΔ – Ρευστό το πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού