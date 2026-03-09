Πιερρακάκης στο Eurogroup: Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων, προτεραιότητα η προστασία των νοικοκυριών

Την ανάγκη διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης με στόχο την προστασία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις αυξήσεις των τιμών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος σήμερα Δευτέρα στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

«Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση μέτρων. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση τις επόμενες εβδομάδες. Διαθέτουμε ένα σύνολο εργαλείων που είχαμε αναπτύξει στο παρελθόν, την “εργαλειοθήκη” του 2022, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση».

Όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης: «προεδρεύω σήμερα της συνεδρίασης του Eurogroup σε μια στιγμή αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα και επικίνδυνη φάση κλιμάκωσης. Και είναι αυτονόητο ότι οι σκέψεις και η προσοχή μας στρέφονται πρωτίστως προς τους ανθρώπους που επηρεάζονται άμεσα από τη σύγκρουση στην ίδια την περιοχή.

Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κρίση αυτή έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή πολιτική οικονομία και, προφανώς, και στην Ευρώπη. Κατανοούμε ότι ο ρόλος της ενέργειας στην οικονομία συνολικά είναι καθοριστικός. Βλέπουμε τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να κυριαρχούν στα διεθνή πρωτοσέλιδα. Ωστόσο, θα έλεγα ότι, παράλληλα, γνωρίζουμε πλήρως ότι οι επιπτώσεις που παρατηρούμε σε διάφορες οικονομικές μεταβλητές είναι επίσης σημαντικές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι «παρακολουθούμε τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην περιοχή» και ότι «ο συνολικός αντίκτυπος μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικός».

Ο Πρόεδρος του Eurogroup τόνισε: «Έχοντας αφενός υπόψη μας τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αφετέρου την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, η λέξη-κλειδί εδώ είναι η αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών (affordability). Επίσης να κατανοήσουμε πλήρως ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην Ευρώπη μπορεί να εκδηλωθούν όχι μόνο μέσω των τιμών της ενέργειας αλλά και μέσω άλλων μεταβλητών.

Το κόστος των λιπασμάτων, οι αερομεταφορές, ακόμη και οι έμμεσες επιπτώσεις στις συνθήκες χρηματοδότησης είναι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συνεπώς, αναγνωρίζουμε πλήρως την ευθύνη που έχουμε, καθώς και ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα, το Eurogroup έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει.

Σε γενικές γραμμές, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, με έμφαση αφενός στην ανθεκτικότητα και αφετέρου στην ανάπτυξη, είναι το βασικό μήνυμα που έχουμε μπροστά μας».

Σαφές μήνυμα ότι, αν η κρίση λόγω της ανάφλεξης στο Ιράν διαρκέσει, θα απαιτηθούν συντονισμένες και αποφασιστικές εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές παρεμβάσεις έστειλε μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Στην συνέντευξη πριν την σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup υπογράμμισε ότι θα τεθούν στην κορυφή της ατζέντας οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στην ενέργεια και τον πληθωρισμό. Επισημαίνει ότι το «όριο συναγερμού» για την οικονομία είναι να παραμείνει η τιμή του πετρελαίου «σημαντικά πάνω από τα 100 δολάρια για αρκετές εβδομάδες» και ότι μέτρα όπως το fuel pass που είχαν χρησιμοποιηθεί παλαιότερα υπάρχουν στη φαρέτρα σε περίπτωση παράτασης της κρίσης. Ξεκαθαρίζει όμως ότι δεν θα υπάρξουν νέες φοροελαφρύνσεις την άνοιξη, καθώς ο δημοσιονομικός χώρος μετατίθεται για το 2027.