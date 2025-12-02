Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

«Για να καταστεί ουσιαστική η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, δεν απαιτούνται μόνο ρυθμίσεις ή θεσμικές αλλαγές, αλλά και αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να επιταχυνθούν διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές και να δημιουργηθούν Ευρωπαίοι “πρωταθλητές”. Η Euronext είναι μία από τις ιστορίες επιτυχίας της Ευρώπης και είμαστε πολύ περήφανοι που η Αθήνα θα γίνει μέρος αυτού του δικτύου».

Αυτά τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συζήτηση με τον CEO της Euronext, Stephane Boujnah, στο πλαίσιο του επενδυτικού roadshow της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext είναι στρατηγικής σημασίας και εμβληματική. Πάντα θεωρούσαμε πως θα προσφέρει πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας» τόνισε ο υπουργός.

«Η εξαγορά θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο των μεγαλύτερων όσο και των μικρομεσαίων, και θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία με πολλούς τρόπους και σε πολλαπλά επίπεδα να γίνει πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική καθώς προχωράμε μπροστά», εξήγησε.

Η άρση των εμποδίων στην ενιαία αγορά θα αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη

Στην ανάγκη άρσης των εμποδίων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η άρση αυτή θα αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη.

«Το συλλογικό τραύμα της Ελλάδας από την κρίση μεταβολίστηκε σε αλλαγή πολιτικής. Η δημοσιονομική πειθαρχία, αυτή τη στιγμή, για την Ελλάδα, θα έλεγα ότι αποτελεί ένα κεκτημένο που αφορά μια ολόκληρη γενιά. Ο πρωθυπουργός είπε στο συνέδριο ότι δεν σκοπεύει να μεταφέρει τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Κανείς μας δεν σκοπεύει να μεταφέρει τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά», είπε ο Υπουργός.

«Η δημοσιονομική πειθαρχία για εμάς αποτελεί κινητήρα ανάπτυξης», διευκρίνισε ο κ. Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι το επόμενο βήμα για την απελευθέρωση των αναπτυξιακών δυνάμεων στη χώρα περνάει μέσα από την ΕΕ και δεν είναι άλλο από την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

«Θα έλεγα ότι, ίσως, θα είναι η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της γενιάς μας στην Ευρώπη αν δεν καταφέρουμε να την υλοποιήσουμε. Και η μη υλοποίηση οφείλεται, σε έναν βαθμό, σε εθνικές ευαισθησίες. Συμφωνούμε όλοι, αλλά όλοι προχωρούμε με εθνικούς “αστερίσκους”. Όλοι διατυπώνουμε τα σημεία ανησυχίας που έχουμε».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις που να στηρίζουν το όραμα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, παραθέτοντας το παράδειγμα της Ελλάδας. «Η Euronext για εμάς είναι το απόλυτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

«Στην Ευρώπη πρέπει αντί να σκεφτόμαστε πού να εστιάσουμε, να εστιάσουμε στους “πρωταθλητές” μας. Να εστιάσουμε στους τομείς όπου βρισκόμαστε κοντά στην τεχνολογική αιχμή. Να αφαιρέσουμε τα εμπόδια από αυτή την αγορά. Να ασκήσουμε βιομηχανική πολιτική σε αυτή την αγορά».

Stephane Boujnah: Φυσική εξέλιξη η ενοποίηση του ΧΑ με την ενιαία αγορά της Euronext

«Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, όλες οι χώρες που κάποτε αποκαλούνταν PIGS δανείζονται φθηνότερα από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext, Stephane Boujnah.

Όπως ανέφερε, η ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ενιαία αγορά της Euronext, αλλά και όλου του οικοσυστήματος γύρω από αυτήν, ήταν μια φυσική εξέλιξη σε μια χώρα που παράγει περισσότερο από όσο μπορεί να απορροφήσει.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διορθώσουμε «μια μεγάλη ανωμαλία», πρόσθεσε. «Υπήρχε κάτι παρωχημένο στην Ελλάδα: οι αγορές ήταν υπερβολικά απομονωμένες.

Και όπως η Ελλάδα παράγει πολύ περισσότερα χρηματοοικονομικά ταλέντα απ’ όσα μπορεί να απορροφήσει, έτσι υπήρχε το εξής παράδοξο: ότι μια σπουδαία εταιρεία, με εξαιρετικούς ανθρώπους, που έχει σημειώσει τόσο εντυπωσιακή ανάκαμψη, παρέμενε απομονωμένη».

Στο ίδιο κλίμα με τον Υπουργό, ο κ. Boujnah τόνισε ότι «η συνταγή της επιτυχίας για οτιδήποτε θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη συνοψίζεται σε δύο λέξεις: Κλίμακα και ταχύτητα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη είναι να λύσουμε το πρόβλημα της ταχύτητας. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να πετύχουμε κλίμακα».

Σήμερα, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά της Euronext φτάνει τα 6,5 τρισεκατομμύρια ευρώ σε συνολική κεφαλαιοποίηση, πάνω από το διπλάσιο της αγοράς του Λονδίνου, σύμφωνα πάντα με τον κ. Boujnah.

«Αυτό που θα κάνουμε είναι να εντάξουμε τις ελληνικές κεφαλαιαγορές, και όλο το οικοσύστημα γύρω τους, σε αυτό το πλαίσιο», κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext.