Πιερρακάκης για φορολογικό νομοσχέδιο: Αφορά όλους τους πολίτες και δίνει αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα

«Η μεταρρύθμιση αυτή συνδυάζει την υπευθυνότητα, τον ρεαλισμό με το κοινωνικό πρόσημο. Δεν διασκορπίζει πόρους, τους επενδύει στην κοινωνία, την μεσαία τάξη, στους νέους, τις οικογένειες, στους ανθρώπους της περιφέρειας, στους δημόσιους λειτουργούς» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη-Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» στην Ολομέλεια.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο αυτό «δεν συνιστά μεμονωμένη πρωτοβουλία. Είναι κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής και ενός πολιτικού σχεδίου που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2019, με κύριο στόχο να υπάρξει μια διαχωριστική γραμμή σε σχέση με το παρελθόν. Να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω την αδυναμία, την δυστοκία, την αποτυχία, την παραίτηση. Να δώσουμε οριστικό τέλος στην ανακύκλωση της κρίσης, να ανακτήσουμε την εθνική μας αξιοπιστία και την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Να ξαναρχίσουμε να χτίζουμε ξανά για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος».

Με αυστηρά οικονομικούς όρους, είπε ο υπουργός, ο στόχος ήταν τριπλός: η σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών (πρωτογενή πλεονάσματα – αποκλιμάκωση του χρέους), η διαμόρφωση συνθηκών διατηρήσιμης ανάπτυξης (μέσα από την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, την αύξηση επενδύσεων- εξαγωγών απασχόλησης- ενίσχυση ανταγωνιστικότητας), η αποκλιμάκωση και η ραγδαία μείωση της ανεργίας και η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Ο υπουργός είπε ότι 6 χρόνια μετά «έχουν διαψευσθεί όλες οι προβλέψεις που έλεγαν ότι η κρίση θα συνεχίσει να ανακυκλώνεται». Η χώρα, είπε ο κ. Πιερρακάκης, κατάφερε την ανάκαμψη ακόμα και έχοντας να αντιμετωπίσει και μια σειρά από πολλές απρόβλεπτές κρίσεις.

Η 6ετία αυτή, πρόσθεσε ο υπουργός, «απέδειξε ότι η σταθερότητα και η ανάπτυξη δεν είναι ζήτημα τύχης. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης, προγράμματος, σχεδίου και όταν υπάρχουν όλα αυτά η χώρα και η οικονομία απεγκλωβίζονται και φεύγουν από τους φαύλους κύκλους και μπαίνουν σ’ έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης και η χώρα τραβάει μπροστά».

Ο υπουργός ανέφερε ότι «μέχρι την επόμενη διετία, το 2027, θέλουμε να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στην πραγματική σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όλα τα στοιχεία». Αυτός, είπε ο κ. Πιερρακάκης, σχηματικά είναι «ο βορράς στην πυξίδα μας» και πρόσθεσε ότι «κυρίαρχος οικονομικός στόχος θα πρέπει να είναι η συνέχιση της μείωσης της ανεργίας, η συνεχής αύξηση των επενδύσεων, της παραγωγικότητας, η συνεχής τόνωση της ανάπτυξης». Παράλληλα, ο υπουργός είπε ότι «μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να συνεχίσουμε την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που θα απελευθερώσουν την δυναμική της οικονομίας και μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για μια ανάπτυξη ταχύτερη από εκείνη των προβλέψεων για μετά το 2027, όπως έγινε έως τώρα», γιατί αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσουν την ανάπτυξη της οικονομίας.

Αναφερόμενος στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, ο υπουργός είπε ότι «αυτό έχει 3+1» σημεία που στο «συν 1» είναι η ευρωπαϊκή πτυχή που θέλει να αφαιρεθούν οι αόριστοι δασμοί και εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη- μέλη της ΕΕ, να πετύχουμε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις-εξαγορές, να έχουμε ιδιωτικούς καταλύτες στην οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Τα άλλα τρία σημεία, είπε ο κ. Πιερρακάκης, είναι: η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η αφαίρεση των εγχώριων εμποδίων και οι κλαδικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε σε μια σειρά από τομείς, σε θέματα που διαχρονικά δεν ακουμπούσαμε ως χώρα, αλλά κρύβουν ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό μέρισμα.

Παρά τα θετικά σχόλια που συνεχώς ακούμε για τα οικονομικά επιτεύγματα θα πρέπει να λύσουμε με ταχύτητα όλα εκείνα τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα, όλα τα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν, όλοι εκείνοι οι πολίτες που πρέπει να στηριχθούν, είπε ο υπουργός.

Για το φορολογικό νομοσχέδιο, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «στην πραγματικότητα δεν είναι ένα πακέτο μέτρων, αλλά είναι μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων της μεταπολίτευσης». Αυτά τα μέτρα, εξήγησε ο υπουργός, είναι «συγκεντρωμένα κάτω από μια ομπρέλα, που είναι να γίνει μια μεταρρύθμιση με έμφαση το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη, διότι οι δύο αυτοί άξονες απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα όπως: πώς αναπτυσσόμαστε. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι; Ποια είναι η συνολική στρατηγική κοιτάζοντας μπροστά». Οι φορολογικές αυτές αλλαγές, αναγνώρισε ο υπουργός, σαφώς και δεν λύνουν το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά το αναγνωρίζουν.

Γενικά όλες οι διατάξεις του νομοσχεδίου, είπε ο κ. Πιερρακάκης, έρχονται να αθροίσουν εμπειρικές παρατηρήσεις επί του πεδίου σε σχέση με το τι μας επιβαρύνει ως χώρα, ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά, με έντονο το κοινωνικό πρόσημο.

Ο κ. Πιερρακάκης, αφού ανέλυσε τις διατάξεις του νομοσχεδίου και το όφελος σε κάθε φορολογική ομάδα, είπε ότι αυτά περιλαμβάνουν 4 εκατ. συμπολίτες μας και διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το γεγονός ότι έπρεπε να φτάσουμε στο 2025 για να έχουμε την δυνατότητα να θεσμοθετήσουμε αυτά τα μέτρα «δείχνει το μέγεθος του πλήγματος της ελληνικής οικονομίας κατά την χαμένη δεκαετία της κρίσης». «Έχουμε πάρει το μάθημα για να μην χρειαστεί να ξαναπάρουμε την μαθητεία… Η ανάπτυξη, η πρόοδος και η ευημερία χτίζεται πάνω στο στέρεο έδαφος του ορθολογισμού και της δημοσιονομικής σταθερότητας» σημείωσε ο υπουργός και κατέληξε λέγοντας ότι «την παρέμβαση αυτή, θα μπορούσαμε να την δούμε ως μια αφετηρία μιας νέας διαδρομής».

