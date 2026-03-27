Πιερρακάκης – Eurogroup: Οι επιλογές μας θα πρέπει να αντανακλούν ισορροπία και υπευθυνότητα

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Στη συνέντευξή τύπου που έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνεδρίαση, τόνισε ότι το κλειδί για το πώς θα επιδράσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στην οικονομία είναι η έντασή της και η χρονική διάρκεια.

«Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν αρχίσει ήδη να περνούν στην πραγματική οικονομία. Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυρία αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι πληθωριστικές πιέσεις γίνονται ορατές».

Η Ευρώπη πρέπει να μείνει σε επαγρύπνηση και να δράσει όπου είναι απαραίτητο.

Είμαστε σε καλύτερη θέση από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, έχουμε καλύτερες υποδομές, έχουμε περισσότερες πηγές προμήθειας.

Η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να δράσουμε έχει ήδη προσδιοριστεί από το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Μαρτίου και σήμερα στο Eurogroup συζητήσαμε περαιτέρω για το πώς θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τόνισε, ότι όποιες επιλογές ληφθούν ως μέτρα στήριξης πρέπει να αντανακλούν ισορροπία και υπευθυνότητα. Τα μέτρα, που θα ληφθούν θα πρέπει να είναι δίκαια και αποτελεσματικά, με προτεραιότητα στα πιο ευαίσθητα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και να είναι προσωρινά για να μην δημιουργήσουμε, άλλα μεγαλύτερα (δημοσιονομικά) θέματα στο μέλλον. Η κρίση, κατά τον Κυριάκο Πιερρακάκη, «αναδεικνύει την ανάγκη να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην καθαρή ενέργεια».

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ισχυρή μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Όπως έγραφε νωρίτερα το Newmoney, το ζητούμενο μία εβδομάδα μετά την Σύνοδο Κορυφής είναι αν θα υπάρξουν ευρωπαϊκά μέτρα που θα απαντούν στα προβλήματα, ή η κάθε χώρα θα αναγκαστεί να τα λύσει μόνη της. Ωστόσο η έλλειψη σαφούς εντολής των Ηγετών προς την Κομισιόν για δραστικά μέτρα προοιωνίζεται «μη απόφαση» και στο Eurogroup σήμερα.

Αν και η Αθήνα έχει ήδη προβεί στη λήψη εθνικών μέτρων -εν αναμονή ευρωπαϊκών- ασκεί πιέσεις για να υπάρξει πανευρωπαϊκός συντονισμός δράσεων. Προς το παρόν πάντως, οι συνθήκες δεν φαίνεται να οδηγούν εκεί, καθώς κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει πλέον ξεχωριστά μέτρα δική του επιλογής, που χρηματοδοτούνται από τον εθνικό του προϋπολογισμό. Και όπως αναφέρουν κοινοτικές πηγές «ούτε κατά διάνοια δεν θα υπάρχουν μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης και ρήτρας διαφυγής» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο .

Όπως εξηγούν, η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε ύφεση -ακόμα τουλάχιστον– για να δικαιολογούνται τέτοιες αποφάσεις. Αντιθέτως έχει πλέον αναλάβει ένα πολύ υψηλό χρέος από προηγούμενες κρίσεις, άρα απαιτείται να μην ξεφύγει από έλεγχο, αναφέρουν. Επιπλέον, στις Βρυξέλλες τονίζουν ότι «το 2026 δεν είναι 2022». Επιδοτήσεις και “pass” που συντηρούν την κατανάλωση και τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, δεν πρέπει να ενθαρρύνονται όπως πριν.