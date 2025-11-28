MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από σήμερα η επιστροφή ενοικίου για 900.000 νοικοκυριά

THESTIVAL TEAM

«Σήμερα, περίπου 900.000 νοικοκυριά θα δουν ένα ενοίκιο να τους επιστρέφεται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς τους», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως σημειώνει, «πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός ακόμα μόνιμου μέτρου, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Όπως και σε όλα τα μόνιμα μέτρα στήριξης που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα. Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζοντας τα νοικοκυριά στοχευμένα, δίκαια και άμεσα».

Υπενθυμίζεται, πως το μέτρο έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο, με στόχο – όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου – να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία.

Για φέτος προβλέπονται τα εξής: επιστροφή μέρους της δαπάνης ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024, εφάπαξ στις 28 Νοεμβρίου 2025, και αυτόματη χορήγηση χωρίς αίτηση – βάσει της φορολογικής δήλωσης όπως έχει οριστικοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το ύψος της ενίσχυσης είναι έως 800 ευρώ τον χρόνο για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί, και έως 800 ευρώ για φοιτητές ανά φοιτητική κατοικία.

Το ποσό υπολογίζεται ως το 1/12 των ενοικίων του 2024, ακόμη και αν υπήρξαν περισσότερες μισθώσεις.

Κυριάκος Πιερρακάκης

