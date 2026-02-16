MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Eurogroup: Εμβαθύνουμε στην πολύτιμη σχέση με τον Καναδά

|
THESTIVAL TEAM

Την ιστορική -πρώτη στα χρονικά- συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών του Καναδά σε συνεδρίαση του Eurogroup, χαιρέτισε σήμερα (16.2.2026) με την ιδιότητα του προέδρου του σώματος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε «εξαιρετική» την ανταλλαγή απόψεων με τον Καναδό υπουργό Οικονομικών François-Philippe Champagne «σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ – Καναδά και τις βασικές προτεραιότητες του Eurogroup».

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον υπουργό Οικονομικών του Καναδά στο Eurogroup για πρώτη φορά», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης. «Ο Καναδάς είναι ένας απαραίτητος εμπορικός και επιχειρηματικός εταίρος» συμπλήρωσε, τονίζοντας για το μέλλον ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της ισχυρής και πολύτιμης σχέσης».

«Εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων με τον υπουργό Οικονομικών του Καναδά François-Philippe Champagne σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά και τις βασικές προτεραιότητες της #Eurogroup. Ο Καναδάς είναι ένας απαραίτητος εμπορικός εταίρος. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της ισχυρής και πολύτιμης σχέσης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε για πρώτη φορά τον υπουργό Οικονομικών του Καναδά στην #Eurogroup.»

Σε μια συμβολική και ουσιαστική πολιτική κίνηση, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων υπό την σκιά και των αμερικανικών δασμών.

Κυριάκος Πιερρακάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 71χρονου που έπαθε ανακοπή στη δυτική Θεσσαλονίκη

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Από σήμερα η δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε χασίς, κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη και μαχαίρι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκ για την Ελλάδα με τον Αλέξανδρο Γκιννή – Σταματάει τον αθλητισμό

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Σταματήστε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο για να βελτιώσετε την υγεία της καρδιάς σας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Θάλασσα και στεριά έγιναν ένα – Δείτε βίντεο