Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν νωρίς το πρωί στις αγορές της Ασίας, μερικές ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ χθες βράδυ, κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν «αποδεκατίζεται» κι ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πιο γρήγορα» από ό,τι θεωρείται.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 2,55% στα 105,88 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας). Είχε πλησιάσει την προηγουμένη ως και τα 120 δολάρια.

Παράλληλα, αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI υποχωρούσε κατά 2,46% στα 93,20 δολάρια το βαρέλι.

Οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού «ηρέμησαν» την αγορά, όπως εκτίμησε σε σημείωμά του ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management — την ώρα που ο πόλεμος, στην 20ή ημέρα του, εξακολουθεί να μαίνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κικίλιας: Γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια για την ανάσχεση των τιμών της ενέργειας

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ν. Χριστοδουλίδης: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να φτάσουμε σε αποκλιμάκωση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ζαχαράκη: Το όραμα πενήντα ετών γίνεται πλέον πραγματικότητα

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ενισχυμένους ελέγχους στα σύνορα για να αποφευχθεί νέα μεταναστευτική κρίση ζητούν από την ΕΕ οι πρωθυπουργοί Δανίας και Ιταλίας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Ημερίδα για την ψηφιακή αυτοδιοίκηση με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του 34ου Money Show

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Στο πλευρό του Σορετίρε ο ΠΑΟΚ – Υπέστη ρήξη χιαστού ο νεαρός μεσοεπιθετικός