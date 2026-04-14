Πετρέλαιο: Νέα πτώση στο Brent εν μέσω αισιοδοξίας για τις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν σήμερα την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά δείχνει να πιστεύει σε μια αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που ερμηνεύτηκαν ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Περίπου στις 17:15 ώρα Ελλάδας, η τιμή του αμερικανικού αργού (West Texas Intermediate – WTI) για παράδοση Μαΐου μειώθηκε κατά 6,20% στα 92,94 δολάρια το βαρέλι, και η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Ιουνίου κατέγραψε πτώση 3,77% φτάνοντας τα 95,61 δολάρια το βαρέλι.