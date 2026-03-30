Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν εκ νέου, με το βαρέλι του WTI να σπάει ξανά το συμβολικό φράγμα των εκατό δολαρίων και αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας να βρίσκεται περί τα εκατόν δέκα έξι, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Μάιο, αυξανόταν κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, μερικά λεπτά μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας ανέβαινε κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.