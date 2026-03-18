Πετρέλαιο: Εκτινάσσεται κι’ άλλο η τιμή του μπρεντ μετά το χτύπημα του Ισραήλ σε εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν

Η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας αντέδρασε άμεσα στις εξελίξεις με το χτύπημα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν και τις απειλές για αντίποινα, με τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου να κάνουν νέο άλμα.

Το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, ενισχυόταν κατά περισσότερο από 5,9% στις 16.45 ώρα Ελλάδος, προσεγγίζοντας τα 109,5 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που αποτυπώνει τη γενικευμένη ανησυχία των αγορών για την ενεργειακή ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, η τιμή αναφοράς του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF στο Αμστερνταμ σημείωνε στις 16.45 ώρα Ελλάδος άνοδο άνω του 8% προσεγγίζοντας 55 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η ανακοίνωση του Ιράν ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars – ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως – αποτέλεσε στόχο επίθεσης, εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν το South Pars και γειτονικές πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Asaluyeh.

Το South Pars είχε καταγράψει ρεκόρ ημερήσιας παραγωγής 730 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το 2025.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη διαθέτει πολλαπλές επιλογές για αντίποινα, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή, αυξάνοντας περαιτέρω την ένταση στις διεθνείς αγορές.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών LNG διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τις επιθέσεις του περασμένου μήνα.