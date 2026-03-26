Πετρέλαιο: Άλμα σχεδόν 6% στις τιμές με το Brent στα 108 δολάρια – Μεγαλώνει η αβεβαιότητα

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν νέα ισχυρή άνοδο την Πέμπτη, ανακτώντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι ελπίδες για άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξασθενούν και η γεωπολιτική αβεβαιότητα εντείνεται.

Τα συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν κατά 5,7% και έκλεισαν στα 108,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 4,6%, φτάνοντας τα 94,48 δολάρια. Ωστόσο, οι όγκοι συναλλαγών παρέμειναν περιορισμένοι, υποδηλώνοντας επιφυλακτικότητα από πλευράς επενδυτών.

Σε διπλωματικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στο Ιράν πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, την οποία η Τεχεράνη εξετάζει, χαρακτηρίζοντάς την ωστόσο «μονόπλευρη και άδικη». Παράλληλα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν πρότεινε τη διέλευση 10 δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ ως ένδειξη καλής θέλησης.

Το κλίμα στις αγορές παραμένει νευρικό, με τους επενδυτές να στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια, εν μέσω αντικρουόμενων πληροφοριών και αυξανόμενης αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, η στρατιωτική κινητοποίηση κλιμακώνεται, με τις ΗΠΑ να εξετάζουν την αποστολή επιπλέον στρατευμάτων στον Κόλπο και τους Χούθι να απειλούν με νέες επιθέσεις σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Η σύγκρουση έχει σχεδόν παραλύσει τις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκαλώντας τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Πηγή: newmoney.gr

