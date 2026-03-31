Πέντε επενδυτικά σχήματα στον διαγωνισμό για τη Μαρίνα Αρετσούς – Στο επόμενο στάδιο η αξιολόγηση

Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται για την αξιοποίηση της Μαρίνας Αρετσούς στην Καλαμαριά, καθώς πέντε ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπερταμείο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ενδιαφέρον εκδήλωσαν, με αλφαβητική σειρά, οι εταιρείες ΤΕΚΑΛ Α.Ε., Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε., AVAX Group, Lamda Marinas και R.E.D.S. Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που παρουσιάζει το έργο για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η παραχώρηση αφορά το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας, με διάρκεια τουλάχιστον 35 ετών και δυνατότητα επέκτασης έως και 10 επιπλέον έτη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η αξιολόγηση των φακέλων, ενώ όσοι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια θα προκριθούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.

Το έργο της ανάπλασης της Μαρίνας Καλαμαριάς στηρίζεται σε εγκεκριμένο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης (Master Plan), το οποίο έχει λάβει το «πράσινο φως» με Προεδρικό Διάταγμα μετά από έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2023. Παράλληλα, η χωροθέτηση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων, με την οποία εγκρίθηκαν και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ανάπτυξη της μαρίνας θα γίνει με ήπιους όρους δόμησης, δίνοντας έμφαση στον τουρισμό και την αναψυχή. Προβλέπονται χρήσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υποδομές εξυπηρέτησης σκαφών, χώρους αποθήκευσης και συντήρησης, αλλά και εκτεταμένες παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, καθώς σχεδιάζονται υπαίθριοι χώροι, διαδρομές περιπάτου και άθλησης, καθώς και ζώνες πρασίνου που θα είναι ανοιχτές για το κοινό. Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση της δυναμικότητας της μαρίνας σε 327 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους έως 40 μέτρων.