ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Καϊμακάμης

Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, σήμερα Δευτέρα (27.10.25).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.