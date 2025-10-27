ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Καϊμακάμης
THESTIVAL TEAM
Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, σήμερα Δευτέρα (27.10.25).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.
