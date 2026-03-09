Οικονομική ενίσχυση 183.452 ευρώ διέθεσε το 2025 το ΕΕΘ επαγγελματικούς φορείς του νομού

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ενίσχυσε οικονομικά και το 2025 τους Εμπορικούς Συλλόγους, τις Επαγγελματικές Ενώσεις και Σωματεία του Νομού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πάγιας θέσης του, αλλά και της δέσμευσης της Διοίκησης και του προέδρου του Κυριάκου Μερελήγια στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας στην πράξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, το ΕΕΘ διέθεσε το συνολικό ποσό των 183.452€ εντός του 2025, μέσω οικονομικών ενισχύσεων στους κατά τόπους Συλλόγους, Ενώσεις και Σωματεία, για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της δράσης τους, τη διοργάνωση εκδηλώσεων με προστιθέμενη αξία,εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης των επαγγελματιών για θέματα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Παράλληλα, επιδότησε σε ποσοστό 75% και άνωτη συμμετοχή μελών του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μισθώνοντας ολόκληρο το περίπτερο 8, ενισχύοντας την εκθεσιακή τους παρουσία.

“Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΘ αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο των συλλογικών φορέων για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι ενισχύσεις που παρείχε έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς η στήριξη εκδηλώσεων όπως οι λευκές νύχτες που συμμετείχε ως συνδιοργανωτής, έδωσαν την ευκαιρία στους επαγγελματίες των περιοχών όπου πραγματοποιήθηκαν, να αυξήσουν τον τζίρο τους”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές ημερίδες και τα σεμινάρια που υλοποιήθηκαν με τη στήριξη του, για θέματα κλαδικά, όπως και για την προσαρμογή στη νέα εποχή και τα ψηφιακά εργαλεία που προσφέρει, αποτελούν σημαντικό βήμα ενίσχυσης της επιχειρηματικής τους δράσης και της ανταγωνιστικότητας τους, στις ανάγκες των συνεχών αλλαγών που επιβάλλει το παρόν, αλλά και το μέλλον. Σημαντικό είναι ότι οι τελευταίες ανάλογες δράσεις συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού μελών του.

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής σε δήλωση του τόνισε «τα χρήματα του Επιμελητηρίου μας είναι χρήματα των μελών μας. Η στήριξη τους μέσα από ανταποδοτικές δράσεις αποτελεί προτεραιότητα για εμένα προσωπικά και τη διοίκηση μας. Συνεχώς εξετάζουμε τρόπους και προτάσεις πως η στήριξη αυτή θα ενισχυθεί και θα γίνει πιο ουσιαστική. Θεωρώ ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς τα θετικά μηνύματα που λαμβάνουμε είναι άκρως ενθαρρυντικά».

Το ΕΕΘ έχει επικαιροποιήσει την εκθεσιακή του πολιτική, ώστε να παρέχει ακόμη μεγαλύτερη στήριξη σε μέλη του που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις.

Με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής υπάρχει νέο καθεστώς που στοχεύει στη στήριξη της εξωστρέφειας και στη διεύρυνση των επιχειρηματικών ευκαιριών των επαγγελματιών της πόλης.

Βάσει αυτού, αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης στο 40% του κόστους συμμετοχής, με ανώτατα ποσά 750€ για εκθέσεις εσωτερικού και 1.500€ για εκθέσεις εξωτερικού, ενώ για εκθέσεις λιανικής πώλησης προβλέπεται επιδότηση συμμετοχής έως το ποσό των 300€.