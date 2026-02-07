MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Oι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 13/2 – Αναλυτικά τα επιδόματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 70.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 93.900 δικαιούχους, από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τροχόσπιτο στο δήμο Λαγκαδά

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Καταφύγιο ζώων στη Ζαπορίζια έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drone – Σκληρές εικόνες

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Σοφία Μουτίδου: Μου είχαν πει ότι η κόρη μου μυρίζει, επειδή δεν έχει βαφτιστεί

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με πρωταγωνιστές τους κουδουνοφόρους αρχίζουν σήμερα οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Σοχό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 31 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στις πτήσεις εξαιτίας του “πέπλου” ομίχλης που έχει σκεπάσει την πόλη