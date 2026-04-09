Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι και σήμερα
Συνολικά 97.500.000 ευρώ θα καταβληθούν έως τις 9 Απριλίου σε 135.550 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Έως τις 9 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.