Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι και σήμερα

THESTIVAL TEAM

Συνολικά 97.500.000 ευρώ θα καταβληθούν έως τις 9 Απριλίου σε 135.550 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Έως τις 9 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Στηβ Μιλάτος για Ανδρέα Μικρούτσικο: Καλύτερα να ζητήσει να γίνει αρχισυντάκτης σε μια εκπομπή, κάπου ένα “ώπα” στο μπροστά κομμάτι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αλκίφρονος

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Λίβανος: Πάνω από 89 νεκροί και 722 τραυματίες από τις ισραηλινές επιδρομές σήμερα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Η δημόσια κριτική οφείλει να ασκείται με θεσμική υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να διαφυλάσσεται το κύρος της Δικαιοσύνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Ο Άδ. Γεωργιάδης θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ξεχάστε τα χημικά: Η φυσική λύση για να κρατήσετε τις μύγες μακριά από το σπίτι σας