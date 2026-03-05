MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Μαρτίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 73.597.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 87.640 δικαιούχους, έως τις 6 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

– Έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

