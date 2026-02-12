MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 70.500.000 ευρώ θα καταβληθούν έως τις 13 Φεβρουαρίου σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • έως τις 13 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Η πρώτη ανάρτηση της Μαρέβας μετά το διπλό χειρουργείο: “Eυχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Τύρναβος: Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Λάρισας-Κοζάνης – Γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 31 νεκροί από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Gezani

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ