MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 70.400.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 73.000 δικαιούχους, έως τις 13 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στον Περιφερειακό – Τι ισχύει για την κυκλοφορία

ΕΘΝΙΚΑ 15 ώρες πριν

ΓΕΣ: Βίντεο πρόσκληση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – “Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και μένα”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μαζικά παραπλανητικά SMS phishing για “απλήρωτα” πρόστιμα – Τι να προσέχετε και πώς να προστατευτείτε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Καθυστερήσεις στον Περιφερειακό μετά από τροχαίο – ΙΧ γλίστρησε σε πετρέλαιο και εξετράπη

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα άλλο να χτυπήσουμε

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Χωρισμός σοκ στο χώρο του αθλητισμού – Σάσα Βενζέκοφ και Νικόλ Ελευθεριάδου δεν είναι πια μαζί