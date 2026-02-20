MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και σήμερα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατά την περίοδο 16 έως 20 Φεβρουαρίου, καταβάλλονται συνολικά 81.324.260,83 ευρώ σε 98.522 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ γίνονται οι εξής καταβολές:

Στις 16 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 226.260,83 ευρώ σε 171 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
Στις 19 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.015.000 ευρώ σε 37.950 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.
Από 16 έως και 20 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ γίνονται οι εξής καταβολές:

  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην Κίνα: Πέντε παιδιά ανάμεσα στους 12 νεκρούς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία συνταξιούχων στο ΥΜΑΘ – Ζητούν αυξήσεις και 13η, 14η σύνταξη – Βίντεο και φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

“Είμαστε με τη Χαμάς” είπαν διαδηλωτές στον Γεωργιάδη έξω από το Αρεταίειο – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Μερτς: Μόνο η εξάντληση της Ρωσίας θα φέρει το τέλος της σύρραξης

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Κώστας Παπαχλιμίντζος για Άδωνι Γεωργιάδη: Δεν του άρεσε η λέξη “τσακωμός”, ως δημοσιογράφοι απαντάμε με τον τρόπο που κρίνουμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Υπαρξιακής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ