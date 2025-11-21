MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και σήμερα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 68.303.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 77.451 δικαιούχους, έως τις 21 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 20 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

– έως τις 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

