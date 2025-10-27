MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.292.231 δικαιούχους, από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 27 και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.355.352.129 ευρώ σε 4.219.280 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025,
  • στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για την προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025,
  • στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και
  • από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 13.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 400.000 ευρώ σε 50 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

e-ΕΦΚΑ

