MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Νοεμβρίου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 64.465.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 64.850 δικαιούχους, από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ και
  • από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 15 ώρες πριν

Philoxenia και Hotelia δίνουν τον παλμό του τουρισμού και της γαστρονομίας στη ΔΕΘ – 550 εκθέτες

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Γιώργος Κορόμι: Την άνοιξη θα βαφτίσει την κόρη του – Το όνομα που θα πάρει

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Λένα Μαντά: Ο έρωτας έχει γίνει καφές εσπρέσο, “τσακ και τελείωσε”

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Στολίσατε ήδη για τα Χριστούγεννα; Τι δείχνει αυτό για την προσωπικότητά σας

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Άγρια δολοφονία στη Γουατεμάλα: Ντυμένοι εργάτες εκτέλεσαν πρώην υποψήφιο δήμαρχο στη μέση του δρόμου – Βίντεο σοκ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Τουρκία: 60χρονος σκότωσε την 52χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους επειδή είχε ζητήσει διαζύγιο