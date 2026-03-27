Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Απριλίου

Συνολικά 94.232.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 123.391 δικαιούχους, από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 31 Μαρτίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Απριλίου 2026,
  • στις 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),
  • στις 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ και
  • από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 84.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

