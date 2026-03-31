Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 94.232.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 123.391 δικαιούχους, από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 31 Μαρτίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Απριλίου 2026,
  • στις 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),
  • στις 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ και
  • από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 84.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ιταλία: Θα εξαντλήσουμε την πενταετία λένε υπουργοί της Μελόνι μετά την ήττα στο δημοψήφισμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

ΕΝΦΙΑ 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ηλεία: Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

ΚΑΙΡΟΣ 24 ώρες πριν

Μαρουσάκης: “Επικίνδυνη κακοκαιρία προ των πυλών και φόβοι για πλημμύρες” – Τι προβλέπει για Πάσχα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Στη φυλακή ο Χρήστος Μαυρίκης για δωροδοκία δικαστή – Καταδικάστηκε σε έξι χρόνια χωρίς αναστολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: “Κάθεστε στα ίδια έδρανα με την ακροδεξιά, στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος”