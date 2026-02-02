MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 6 Φεβρουαρίου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 74.003.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 99.862 δικαιούχους, από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 3 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • στις 5 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και
  • από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

