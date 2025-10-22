Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από σήμερα έως την Παρασκευή

Το ποσό των 75.027.009,91 ευρώ θα καταβληθεί σε 86.814 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή 24/10.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 20 Οκτωβρίου καταβλήθηκαν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).

Από 20 έως 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: