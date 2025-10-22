Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από σήμερα έως την Παρασκευή
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Το ποσό των 75.027.009,91 ευρώ θα καταβληθεί σε 86.814 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή 24/10.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 20 Οκτωβρίου καταβλήθηκαν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
- Από 20 έως 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 40.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.