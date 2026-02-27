Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ μέχρι και σήμερα
Συνολικά 2.491.175.622,63 ευρώ θα καταβληθούν έως τις 27 Φεβρουαρίου σε 4.324.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026.
- Έως 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 800.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
