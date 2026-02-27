MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ μέχρι και σήμερα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 2.491.175.622,63 ευρώ θα καταβληθούν έως τις 27 Φεβρουαρίου σε 4.324.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026.
  • Έως 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 800.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Άρης: Τέλος και επίσημα ο Μανόλο Χιμένεθ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: O σεβασμός στη δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Μια Ελληνίδα διεκδικεί με αξιώσεις θέση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Φυλακές Δομοκού: Έκρυβαν μαχαίρια, σουβλιά και λάμες σε ψυγείο

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ιταλία: Νεκροί δυο σκιέρ που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

ΧΑΛΑΡΑ 12 ώρες πριν

Το φαινόμενο των “Χαμένων Δεμάτων” έρχεται στη Θεσσαλονίκη